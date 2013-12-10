از سرنوشت صدام عبرت بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آیت اللهی با محکوم کردن اظهارات این عضو پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: کسانی که اندیشه های واهی نسبت به سرزمین ایران دارند باید از سرنوشت صدام حسین عبرت بگیرند.



"رافائل حسین اف " نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان در مطلبی که چهار صفحه شماره روز شنبه (16/9/92) روزنامه «525- مین» را به خود اختصاص داده، در موضعی سخیف و غیر منطقی،افکار تجزیه طلبانه علیه کشورمان مطرح کرده است.