به گزارش خبرنگار مهر، اولین مذاکره بیژن زنگنه و شاهد خاقان عباسی وزاری نفت و منابع طبیعی ایران و پاکستان پس از چندین ماه درخواست طرف پاکستانی در تهران انجام شد.



وزیر نفت پاکستان که پیش از حضور در تهران مذاکراتی را با قطر به عنوان مهمترین شریک گازی ایران در پارس جنوبی برای تعیین تکلیف نرخ فروش LNG انجام داده بود، در نشست گازی تهران سه پیشنهاد با طرف ایرانی خود مطرح کرد.



تجدید نظر در قیمت فروش گاز طبیعی، تمدید دوره زمانی واردات گاز طبیعی توسط پاکستان به دلیل عدم ساخت خط لوله گاز در خاک این کشور و تامین فاینانس حدود 500 میلیون دلاری توسط ایران سه پیشنهادی بود که از سوی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به وزیر نفت ایران ارائه شد.



همزمان با آغاز نشست گازی ایران و پاکستان در تهران، رسانه‌های پاکستانی از ارائه پیشنهاد دیگری توسط خاقا عباسی به بیژن زنگنه خبر دادند: " کاهش تعرفه‌های واردات گاز از ایران".



پاکستان: قیمت گاز ترکمنستان ارزان‌تر از ایران است



شاهد خاقان عباسی هم پس از پایان مذاکرات خود با طرف ایرانی در تشریح دستاوردهای مذاکرات، گفت: تسریع در ساخت خط لوله گاز پس از لغو تحریم‌ها، رفع موانع و محدودیت‌ها، چانه زنی بر سر تعیین قیمت گاز، تامین اعتبار بخش پاکستانی خط لوله آی پی از مهمترین محورهای نشست گازی تهران بود.



وزیر نفت پاکستان همچنین در خصوص تاخیرهای این کشور در ساخت خط لوله واردات گاز از ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی تکمیل بخش پاکستانی خط لوله آی پی بر اساس جدول زمانی تعیین شده با دشواری هایی رو به رو است، تاکید کرد: تامین اعتبار پروژه بخش پاکستانی خط لوله آی پی موضوع بسیار دشواری نیست و در صورت نبود تحریم ها، فاینانس پروژه بسیار آسانتر می شد.



این مقام مسئول در دولت اسلام اباد همچین یادآور شد: بهای گاز وارداتی از طریق خط لوله تاپی در شرایط کنونی ارزان تر از واردات گاز از طریق خط لوله آی پی است.



وزارت خارجه پاکستان هم امروز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با ایران برای سرعت بخشیدن برای اجرای پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که مدتهاست به تاخیر افتاده و قرار است میدان گازی پارس جنوبی ایران را به مشتریان گاز در جنوب آسیا وصل کند، به توافق رسیده است.



مخالفت زنگنه با ارزان فروشی گاز



بیژن زنگنه وزیر نفت آبان ماه سالجاری در جمع خبرنگاران موضوع رسمی وزارت نفت در قبال قرارداد صادرات گاز به پاکستان را این گونه اعلام کرده بود: " امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد."



در این بین با وجود ارائه پیشنهادی از سوی پاکستان مبنی بر کاهش قیمت گاز وارداتی توسط وزارت نفت ایران، بیژن زنگنه با این پیشنهاد طرف پاکستانی مخالفت و خواستار فروش گاز با قیمت‌های منطقی و منطقه‌ای به پاکستان شده است.



در همین حال رسانه‌های پاکستانی اخیرا با انتشار گزارشی، مدعی شده اند: قیمت گاز تحت توافق اولیه معادل 78 درصد قیمت نفت کوره تهیه شده بود، اما پاکستان توافق‌نامه دیگری را با ترکمنستان برای خط لوله گاز تاپی امضاء کرده که براساس آن قیمت گاز صادراتی 69 درصد قیمت نفت کوره تعیین شده است که با این حساب اختلاف قیمت بین این دو برای یکسال حدود یک میلیارد دلار می‌شود.



به گزارش مهر، بر اساس توافق تهران – اسلام آباد چنانچه تا پایان سال ٢٠١٤ میلادی ایران و یا پاکستان موفق به صادرات و یا دریافت گاز طبیعی نشوند، طرفی که تخلف و یا تعلل داشته باشد به ازای هر روز بین یک تا سه میلیون دلار باید جریمه پرداخت کند.



آخرین وضعیت ساخت خط لوله گاز در داخل پاکستان هم بنا بر گزارش مسئولان شرکت گاز حاکی از آن است که تاکنون قرارداد کارشناسی بین شرکت ملی گاز پاکستان (ISGS) و شرکت ایرانی تدبیر انرژی گستر ایرانیان امضا شده است اما باید این قرارداد بین مدیران عامل دو شرکت هم امضا شود که تاکنون امضا نشده است.