به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری اظهار داشت: مركز ملی فضای مجازی در نظر دارد با كمك صاحبنظران و استفاده از تمامی ظرفیت های علمی و كارشناسی كشور و به دور از اظهار نظرهای احساسی و غیر كارشناسی، فرصتها و چالشهای استفاده از شبكههای اجتماعی را بررسی کند.
وی گفت: نتیجه یافته های كارشناسی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و راهبردها و سیاستهای كلان این بخش پس از تصویب در صحن شورا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
انتظاری پیش از این نیز در گفتگو با مهر، از ساماندهی شبکه های اجتماعی داخلی خبر داد و گفت: به زودی طرحی برای ساماندهی این شبکه های اجتماعی ارائه خواهیم کرد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی حضور آنلاین روز گذشته وزیر ارتباطات را در چهار شبکه اجتماعی تجربه مثبتی برای حمایت از این شبکه ها عنوان کرد.
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