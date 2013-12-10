  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

تاکید دبیر شورایعالی فضای مجازی بر ساماندهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی

تاکید دبیر شورایعالی فضای مجازی بر ساماندهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی

دبير شورای عالی فضای مجازی گفت: مركز ملی فضای مجازی در راستای وظايف قانونی خود در نظر دارد به طراحي راهبردها و سياست­های كلان استفاده از شبكه­ های اجتماعی مبادرت ورزد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری اظهار داشت: مركز ملی فضای مجازی در نظر دارد با كمك صاحبنظران و استفاده از تمامی ظرفیت های علمی و كارشناسی كشور و به دور از اظهار نظرهای احساسی و غیر كارشناسی، فرصت­ها و چالش­های استفاده از شبكه­های اجتماعی را بررسی کند.

وی گفت: نتیجه یافته­ های كارشناسی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و راهبردها و سیاست­های كلان این بخش پس از تصویب در صحن شورا به دستگاه­های اجرایی ابلاغ می­ شود.

انتظاری پیش از این نیز در گفتگو با مهر، از ساماندهی شبکه های اجتماعی داخلی خبر داد و گفت: به زودی طرحی برای ساماندهی این شبکه های اجتماعی ارائه خواهیم کرد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی حضور آنلاین روز گذشته وزیر ارتباطات را در چهار شبکه اجتماعی تجربه مثبتی برای حمایت از این شبکه ها عنوان کرد.

کد مطلب 2192942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها