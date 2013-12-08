  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

ساماندهی شبکه های اجتماعی داخل/ تبدیل شبکه ملی به شبکه پرسرعت و امن

ساماندهی شبکه های اجتماعی داخل/ تبدیل شبکه ملی به شبکه پرسرعت و امن

دبیر شورای عالی فضای مجازی تجربه عضویت و برقراری ارتباط وزیر ارتباطات را با شبکه های اجتماعی داخلی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به زودی طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی داخلی ارائه خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انتظاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ 2013 در پاسخ به مهر در خصوص برنامه های شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات با کمک سازمان ها و نهادهای مرتبط تحت مدیریت مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه مدل مفهومی زیرساخت این شبکه توسط سازمان فناوری اطلاعات در حال تهیه است و به زودی ارائه خواهد شد، افزود: در زمینه تهیه مدل مفهومی محتوا از سایر سازمان ها کمک می گیریم.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره تفاوت این شبکه و طرح مفهومی آن با شبکه ملی اطلاعات که در گذشته بحث می شد گفت: این شبکه به شبکه ای پایدار، امن و پرسرعت تبدیل می شود.

انتظاری با اشاره به اینکه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی از ساماندهی شبکه های اجتماعی داخلی خبر داد و گفت: به زودی طرحی برای ساماندهی این شبکه های اجتماعی ارائه خواهیم کرد.

مهندس انتظاری حضور آنلاین روز گذشته وزیر ارتباطات را در چهار شبکه اجتماعی تجربه مثبتی برای حمایت از این شبکه ها عنوان کرد.

کد مطلب 2191077

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