نظر لژیونر نیجریه درباره همگروهی با ایران، بوسنی و آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، افه آمبروسو درباره همگروهی نیجریه با ایران، بوسنی و آرژانتین در مسابقات جام جهانی برزیل اظهار داشت: گروه ما عادلانه است. ما به همه تیم‌هایی که در این گروه هستند و کشورهایی که در جام حهانی حضور دارند احترام می‌گذاریم. هر تیمی می‌تواند از این گروه صعود کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در فوتبال هر چیزی ممکن است. به نظرم الان زمان برخاستن فوتبال آفریقاست. هیچ کس نمی‌داند؛ شاید زمان قهرمانی یک تیم آفریقایی در جام جهانی رسیده است.

آمبروسو با بیان اینکه شما هیچ تیمی را نمی‌توانید از الان حذف شده بدانید، درباره رویارویی با لیونل مسی هم خاطرنشان کرد: مسی بهترین بازیکن دنیاست ولی آرژانتین فقط او نیست. آرژانتین بازیکنان خوبی دارد ولی ما هم قهرمان قاره آفریقا هستیم. نیجریه برای انجام بازی خوب برابر آرژانتین، ایران و بوسنی آماده است. من فقط می‌خواهم فوتبال بازی کنم و از آن لذت ببرم. حالا می‌خواهد تیم مقابلمان آرژانتین باشد یا برزیل و اسپانیا.

مدافع تیم نیجریه در پایان گفت: برای اینکه بهترین باشید، باید بهترین‌ها را شکست بدهید. امیدوارم جام جهانی خوبی در انتظار ما باشد.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم مسابقات جام جهانی 2014 برزیل با تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه است.