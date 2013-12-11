احتمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه 93 / تعامل دولت با مجلس بودجه 93 را پر بازده می کند

میرهادی قره سید رومیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وجود اشکالاتی در لایحه بودجه طبیعی است و با تعامل مجلس و دولت شاهد برنامه ریزی خوب برای سال آینده خواهیم بود، افزود: تعامل دولتمردان با نمایندگان مجلس بودجه ی 93 را پر بازده می کند و این بودجه گام مهمی می تواند برای تکمیل و رسیدن به برنامه های دولت تدبیر و امید باشد.

وی همچنین ادامه داد: براساس وظیفه قانونی، نمایندگان می توانند پس از ارائه بودجه، پیشنهادهای مصوب کمیسیون های تخصصی را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند تا پس از کارشناسی ها و انجام تغییرات، در صحن بررسی و تصویب شود و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

قره سید همچنین با بیان اینکه نمایندگان تا 28 آذر فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه دهند، ادامه داد: اقدام برخی نمایندگان در خصوص استعفا از مجلس به خاطر اعتراض به لایحه بودجه درست نیست و با هم اندیشی مجدد با دولت و مطرح کردن اعتراضات در مجلس می توان به راه حل مناسبی رسید.