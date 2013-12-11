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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

قره سید رومیانی در گفتگو با مهر:

احتمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه 93 / تعامل دولت با مجلس بودجه 93 را پر بازده می کند

احتمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه 93 / تعامل دولت با مجلس بودجه 93 را پر بازده می کند

تبریز – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه مانند آنچه که دولت ارائه کرده نخواهد بود و احتمال تغییرات گسترده در لایحه بودجه 93 وجود دارد.

میرهادی قره سید رومیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وجود اشکالاتی در لایحه بودجه طبیعی است و با تعامل مجلس و دولت شاهد برنامه ریزی خوب برای سال آینده خواهیم بود، افزود: تعامل دولتمردان با نمایندگان مجلس بودجه ی 93 را پر بازده می کند و این بودجه گام مهمی می تواند برای تکمیل و رسیدن به برنامه های دولت تدبیر و امید باشد.

وی همچنین ادامه داد: براساس وظیفه قانونی، نمایندگان می توانند پس از ارائه بودجه، پیشنهادهای مصوب کمیسیون های تخصصی را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند تا پس از کارشناسی ها و انجام تغییرات، در صحن بررسی و تصویب شود و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

قره سید همچنین با بیان اینکه نمایندگان تا 28 آذر فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه دهند، ادامه داد: اقدام برخی نمایندگان در خصوص استعفا از مجلس به خاطر اعتراض به لایحه بودجه درست نیست و با هم اندیشی مجدد با دولت و مطرح کردن اعتراضات در مجلس می توان به راه حل مناسبی رسید.

 

کد مطلب 2193418

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