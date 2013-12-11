بودجه ارائه شده به مجلس به چکش کاری نیاز دارد/اجرای طرح های نیمه تمام اولویت است

احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه 93 با برنامه ریزی هایی که از سوی دولت انجام شده به صحن مجلس آمده و مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: بودجه ارائه شده از سوی دولت باید در مجلس به طور کلی مورد بررسی قرار گیرد که این امر نیازمند وقت و زمان است.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه طبق اعلام بودجه کشور در سال 93 در بخش های مختلف تا حدودی نسبت به بودجه سال گذشته تغییراتی را داریم، ابراز داشت: بودجه با توجه به شرایط کشور طراحی شده و باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط سال آینده در زمینه های مختلف در کشور به چه صورت خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس طرح بودجه در مجلس به بخش درمان توجه بیشتری شده است گفت: در حال حاضر بخش بهداشت و درمان از نظر اعتبارات با بیشترین مشکل نسبت به سایر بخش ها مواجه است.

آریایی نژاد با اشاره به اینکه دستگاهها باید با توجه به بودجه برنامه ریزی لازم را داشته باشند، گفت: جلوگیری از بسیاری از ریخت و پاش های اضافی، عدم برگزاری همایش های غیر ضروری، مدیریت درست منابع و اعتبارات، مدیریت در سرمایه گذاری، اولویت بندی طرح های نیمه تمام و در واقع رعایت اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط کشور می تواند در رفع مشکلات با توجه به بودجه موثر باشد.

وی در ادامه گفت: بودجه ارائه شده باز هم به چکش کاری نیاز دارد و مجلس در این زمینه فعالیت خود را تا رسیدن به مرحله نهایی تصویب بودجه ادامه می دهد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت یارانه های فعلی تا پایان سال جاری به روال گذشته ادامه دارد، گفت: هدفمندی یارانه ها در سال آینده ادامه پیدا می کند اما شکل آن به روش های دیگر تغییر پیدا خواهد کرد تا با توجه به بودجه و مصالح کشور پیش می رود و باعث افزایش تورم در کشور نشود.