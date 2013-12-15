به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به روزهای پایانی مهلت ارائه نسخه اولیه آثار به دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نزدیک می‌شویم، کار هیات انتخاب نیز طی این چند روز بیشتر شده است.

از آنجا که نسخه نهایی خیلی از فیلم‌ها هنوز آماده نشده است در این روزها اعضای هیات جشنواره فجر بیشتر به تماشای آثاری نشستند که نسخه اولیه آنها به دستشان رسیده و یا آثاری که از سال‌های گذشته مشکل نمایش و یا مجوز داشتند.

همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که در این میان چندین فیلم‌اولی نیز برای این هیات انتخاب به نمایش درآمده که در میان آنها چندین اثر مطرح نیز بوده است.

و اما طی چند روز گذشته هیات انتخاب دو پروژه مهم سینمای ایران را دیدند که قطعا از آثار مطرح این دوره از جشنواره فجر خواهند بود.

در حالی که خبرهای خبرنگار مهر حاکی از آن بود که "قصه‌ها" ساخته رخشان بنی اعتماد یکی از این آثار است، ارسال خبر رسمی سازمان سینمایی مبنی بر صدور پروانه نمایش برای این فیلم که در سال‌های قبل مجوز پخش و یا حضور در جشنواره نداشت، شنیده‌های مهر را تا اندازه‌ای تایید کرد.

همچنین "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا از دیگر آثاری بوده که برای هیات انتخاب به نمایش در آمده و شنیده ها حاکی است که این فیلم به لحاظ کارگردانی و مسائل تکنیکی در رتبه بالایی قرار دارد.

طی چند روز گذشته فیلم های "ماهی و گربه" شهرام مکری و "ملبورن" اولین ساخته بلند سینمایی نیما جاویدی نیز در جمع هیات انتخاب دیده شده است. البته فیلم "ماهی و گربه" تا کنون در جشنواره های زیادی به نمایش در آمده و جوایز بین المللی نیز دریافت کرده است. شنیده ها حاکی است این فیلم نیز به لحاظ تکنیکی رضایت اعضای هیات انتخاب را کسب کرده است. فیلم "ملبورن" هم که به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی ساخته شده، اثر متفاوتی در میان فیلم های اول است.

از دیگر آثار دیده شده می توان به "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" روح الله حجازی و "رد کارپت" رضا عطاران اشاره کرد.

با توجه به اینکه "پریناز" بهرام بهرامیان دیروز و پس از 2 سال توانست پروانه نمایش بگیرد و مشکل توقیف آن حل شد، پیش بینی می شود که این فیلم هم به زودی توسط هیات انتخاب دیده شود.

اتفاق‌های اخیری که در حوزه صدور پروانه نمایش فیلم‌هایی که در چند سال گذشته به دلایلی مجوز نمایش نداشتند، افتاده است این نوید را می‌دهد که "خانه پدری" کیانوش عیاری هم مجوز نمایش بگیرد. این فیلم با مشارکت پلیس ساخته شده و این ارگان برای ارائه فیلم مشکل دارد و بارها سردار منتظرالمهدی در گفتگوهایی عنوان کرده که اگر صحنه هایی از فیلم حذف شود، امکان نمایش آن فراهم خواهد شد.

سازمان سینمایی در دولت دهم یک نمایش ویژه از فیلم "خانه پدری" برای اصحاب رسانه در ساختمان ارشاد برگزار کرد که با استقبال هم روبرو شد. این تنها نمایش رسمی این فیلم تا کنون است که سال 89 ساخته شده است.

همچنین شنیده می‌شود مشکل نمایش و یا مجوز سه فیلم "مهمونی کامی" ساخته علی احمدزاده، "این یک رویا است" ساخته محمود غفاری و "گس" کیارش اسدی‌زاده هم در حال رفع شدن است و ممکن است این آثار هم توسط هیات انتخاب جشنواره فجر دیده شوند. این سه فیلم جز فیلم‌اولی‌های فجر سال گذشته بودند که برای نمایش با مشکلاتی روبرو شدند.

این روزها روند ارسال نسخه‌های فیلم‌ها به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ادامه دارد و هیات انتخاب نیز روزها و شب‌های شلوغی را پشت سر می‌گذارند و با جدیت به تماشای فیلم‌ها مشغولند.

هیات انتخاب بخش سینمای ایران سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر عبارتند از ابراهیم داروغه زاده، علی معلم، مازیار میری، محمدحسین لطیفی، داریوش فرهنگ، مجید رضابالا، حسین کرمی.