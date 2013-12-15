باید جزو سه تیم برتر دنیا باشیم/ مانند تیمی واقعی تلاش خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این تمرین محمد بنا سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در جمع اردونشینان برنامههای این تیم تا زمان حضور در جام جهانی از جمله رقابتهای قهرمانی كشور، جام یادگار امام (ره) و اردوهای برگزار شده را برشمرد.
بنا در جمع كشتی گیران با اشاره به اینكه ما میتوانیم در كنار هم به بهترین دست یابیم، گفت: سال پیش رو سال سختی برای ماست از باید تلاش كنیم از عملكرد خود در دوره گذشته بازیهای آسیایی دفاع كنیم و از طرف دیگر در رقابتهای جهانی نیز جزو سه تیم برتر دنیا باشیم.
وی با اشاره به حضور حسن بابك به عنوان مدیر تیمهای ملی كشتی فرنگی اظهارداشت: حسن بابك از بزرگان كشتی فرنگی است و مسلما با حضور وی برنامههای ما برای شركت موفقیت آمیز در رقابتهای پیش رو به شكل بهتری پیش خواهد رفت.
سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در پایان خطاب به شاگردانش گفت: برای رسیدن به موفقیت باید به عنوان یك تیم در كنار هم سخت و بی وقفه تلاش كنیم.
در ادامه حسن بابك مدیر امور تیم های ملی كشتی فرنگی نیز با اشاره به اینكه محمد بنا بهترین فرد برای هدایت فرنگی كاران ایرانی است، افزود: امیدوارم بتوانیم همه در كنار هم باعث سرافرازی كشتی فرنگی ایران شویم.
اردونشینان در ادامه با میانداری محمد فقیری فرنگیكار وزن 55 كیلوگرم به دویدن و نرمش پرداختند و سپس یك مرور فن سبك را در برنامه داشتند.
در این تمرین حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی، بشیرباباجانزاده و حبیبالله اخلاقی در كنار سایر كشتی گیران به تمرین پرداختند و سعید عبدولی نیز از شنبه شب به جمع اردونشینان ملحق شد.
این مرحله از تمرینات تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان تا روز 8 دی ماه طبق برنامه كادر فنی در محل خانه كشتی تهران ادامه مییابد.
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