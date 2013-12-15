بنگلادش همچنان ناآرام است/ 25 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ای بی سی، در پی کشته شدن هشت فرد دیگر در جریان ناآرامی ها در بنگلادش به خاطر اعدام "عبدالقادر ملا" یکی از رهبران مذهبی این کشور به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ‌ های خونبار استقلال بنگلادش از پاکستان شمار تلفات درگیریهای اخیر به 25 نفر رسید.

از زمان آغاز ناآرامی ها در بنگلادش که از پنجشنبه گذشته میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس و همچنین هواداران حزب ملی گرای بنگلادش تاکنون آغاز شده است، شمار زیادی مجروح شدند.

بر این اساس پلیس بنگلادش اعلام کرده است که هواداران حزب جماعت اسلامی به منازل مسکونی و همچنین دفاتر دولتی حمله کرده، با نیروهای امنیتی درگیر شده و در پی اعتصاب سراسری در این کشور هستند.