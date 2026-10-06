ساخت چندین ماهواره سنجشی ایران با دقت تصویربرداری یک متر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین سالاریه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران در نشست تخصصی «نقش ماهواره‌های بومی و کاربرد تصاویر ماهواره‌ها در تولید، پایش و پردازش اطلاعات مکانی»، با تأکید بر ضرورت توسعه کاربردهای داده‌های ماهواره‌ای، اظهار کرد: تصاویر ماهواره‌ای نباید صرفاً برای تولید تصویر در اختیار کشور قرار گیرد، بلکه این داده‌ها باید در اختیار نهادهای تخصصی قرار گرفته و به محصولات دارای ارزش افزوده تبدیل شوند.

توسعه ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری یک متر

سالاریه با اشاره به نقش ماهواره‌ها در تأمین سریع داده‌های زمینی گفت: ماهواره‌ها از سریع‌ترین ابزارها برای دسترسی به داده‌های سطح زمین هستند و یک ماهواره می‌تواند در مدت کوتاهی بخش وسیعی از کشور را داده‌برداری کند؛ بنابراین افزایش تعداد ماهواره‌ها و ارتقای دقت تصویربرداری آنها، زمان دسترسی به اطلاعات را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سابقه فعالیت در صنعت فضایی، توسعه نسل جدید ماهواره‌های سنجشی با کیفیت بالاتر را دنبال می‌کند و در حال حاضر چندین ماهواره با دقت تصویربرداری یک متر و بهتر از یک متر، با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال طراحی و ساخت است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: بخشی از این ماهواره‌ها به‌زودی مراحل طراحی را به پایان می‌رسانند و وارد مرحله ساخت خواهند شد.

ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای برای پوشش نیازهای متنوع

سالاریه با اشاره به برنامه کشور برای ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای سنجشی و تصویربرداری، گفت: در چند سال آینده ایجاد منظومه‌هایی با رزولوشن‌های مختلف، از بهتر از یک متر تا چند ده متر، در دستور کار قرار دارد تا با تلفیق داده‌ها بتوان طیف متنوعی از کاربردها را پوشش داد.

وی این برنامه را نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود کشور در صنعت فضایی دانست و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تخصصی، پژوهشگران، پژوهشگاه فضایی و دیگر مجموعه‌های فعال در این حوزه، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه صنعت فضایی کشور دارند.

داده‌های «خیام» و «پایا» در خدمت نیازهای کشور

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به همکاری این سازمان با سازمان نقشه‌برداری کشور، بر توسعه همکاری میان متخصصان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: باید با رویکرد نیازمحور و با هدف رفع نیازهای کشور حرکت کنیم و این موضوع، دستور اکید مقام عالی وزارت است.

سالاریه افزود: سازمان فضایی ایران به دنبال آن است که داده‌های ماهواره‌هایی مانند «خیام» و «پایا» و همچنین ماهواره‌هایی که در آستانه پرتاب قرار دارند، از جمله «پارس ۲»، در اختیار سازمان‌های بهره‌بردار و نهادهای تخصصی از جمله سازمان نقشه‌برداری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این تصاویر باید در اختیار نهادهای تخصصی در حوزه‌های نقشه‌برداری، کشاورزی، منابع آبی و سایر بخش‌های مرتبط قرار گیرد تا با تبدیل آنها به محصولات دارای ارزش افزوده، زمینه رفع نیازهای کشور، توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش خسارت‌های ناشی از بحران‌ها فراهم شود.

طراحی ماهواره‌های آینده بر اساس نیاز کاربران

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه رشد صنعت فضایی کشور نیازمند ارتباط مستمر با کاربران تخصصی داده‌های ماهواره‌ای است، گفت: برای ادامه این مسیر به مشاوره و نظرات نهادهای تخصصی استفاده‌کننده از تصاویر ماهواره‌ای نیاز داریم.

سالاریه افزود: نظرات و نیازهای سازمان نقشه‌برداری و سایر کاربران تخصصی در طراحی ماهواره‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت تا ماهواره‌های جدید با کیفیت و اثربخشی بیشتر، پاسخگوی نیازهای کشور باشند.

وی همچنین بر ضرورت ترویج و آگاه‌سازی عمومی درباره صنعت فضایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی حوزه‌های مختلف مرتبط با صنعت فضایی باید در زمینه اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌ها و کاربردهای این صنعت فعال باشند.