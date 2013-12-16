ابراز رضایت ناظر جهانی از میزبانی ایران/ گوتر: سورپرایز شدم

"ماکس گوتر"، دبیر کل کنفدراسیون جهانی شمشیربازی که از طرف فدراسیون جهانی این رشته به عنوان ناظر مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان در ایران معرفی شده بود، در حاشیه برگزاری این مسابقات و طی گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین نظری که دارم در مورد میزبانی ایران است چون در واقع برای نظارت بر عملکرد ایران به عنوان کشور میزبان و به خصوص رعایت استانداردهای لازم در برگزاری مسابقات، طبق قوانین جهانی به ایران آمدم.

وی تصریح کرد: سازماندهی مسابقات از سوی مسئولان ایرانی برگزار کننده بدون نقص و قابل توجه بود. میزبانی ایرانی‌ها در این مسابقات کمترین مشکل را داشت و از این حیث می‌توان نمره قبولی به آنها داد. به هر حال حتما در گزارشی که به فدر اسیون جهانی می‌دهم، تاکید می‌کنم که ایران میزبان شایسته‌ای بود.

ناظر آلمانی مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان همچنین از مدال آوری نمایندگان ایران در میان شمشیربازان آسیایی و اروپایی شرکت کننده در این رقابت‌ها ابراز خرسندی کرد و گفت که امیدوارم شمشیربازان ایران در دوره‌های آتی این مسابقات هم اینچنین موفق عمل کنند.

دبیر کل کنفدراسیون شمشیربازی اروپا تاکید کرد: این مسابقات در رده سنی جوانان برگزار شد و ایران هم به عنوان میزبان تعداد شرکت کننده زیادی در هر یک از اسلحه‌های اپه و سابر داشت که اتفاقا همگی عملکرد خوبی داشتند. در واقع من فکر نمی‌کردم که ایران به این تعداد شمشیرباز خوب و در عین حال جوان داشته باشد. من از این بابت سورپرایز شدم. قعطا این شمشیربازان آینده سازان خوبی برای شمشیربازان ایران خواهند شد.

ماکس گوتر در پایان یادآور شد که ایران علاوه بر شمشیربازان توانمند، نفرات فنی و توانایی هم برای برگزاری مسابقات دارد.

به گزارش مهر، یازدهمین دوره مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان طی روزهای 23 و 24 آذرماه در دو اسلحه اپه و سابر در تهران برگزار شد. در هر دو بخش این مسابقات نمایندگان ایران صاحب مدال برنز مشترک شدند.



