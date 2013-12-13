آغاز مسابقات شمشیربازی جوانان جهان از فردا/ رقابت 108 شمشیرباز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان کشورهای مختلف رنکینگ جهانی خود را به واسطه حضور سالیانه در 6 رویداد معتبر کسب می‌کنند که یکی از این رویدادها مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان ایران است. رویدادی که برای یازدهمین سال متوالی و طی روزهای 23 و 24 آذرماه در تهران برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این دوره از مسابقات چهارده کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی آمادگی خود را برای اعزام نمایندگان خود به ایران اعلام کرده‌اند. بر این اساس ترکیه (10 بازیکن)، عراق و قزاقستان (8 بازیکن)، ارمنستان و آذربایجان (7 بازیکن)، دانمارک (5 بازیکن)، مکزیک، اتریش و اردن (4 بازیکن)، کویت و قطر (3 بازیکن)، بلاروس (2 بازیکن)، لبنان و سوریه (یک بازیکن) کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در این دوره از مسابقات شرکت خواهند داشت.

این در حالی است که ایران هم به عنوان میزبان مسابقات بیشتر از همه و با 41 شمشیرباز در مسابقات حاضر خواهد بود.

"ماکس گوتر" از آلمان به عنوان ناظر جهانی این مسابقات از طرف فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی به کمیته برگزار کننده مسابقات در ایران معرفی شده است. گوتر آلمانی که در حال حاضر دبیرکل کنفدراسیون اروپاست در حالی به عنوان ناظر فدراسیون جهانی در مسابقات جام جهانی کلاس آ جوانان تهران انتخاب شده که پیش از این مسئولیت‌های مهمی در این فدراسیون داشت. 20 سال عضویت در هیات رئیسه و ریاست کمیته داوران از جمله مسئولیت‌هایی بود که وی تا پیش از این در فدراسیون جهانی شمشیربازی بر عهده داشته است.

گوتر به ایران سفر می‌کند تا بر عملکرد کشورمان به عنوان میزبان و به خصوص رعایت استانداردهای لازم در برگزاری مسابقات، طبق آنچه در قوانین جهانی وضع شده، نظارت داشته باشد و بر اساس آن گزارش کاملی را در اختیار فدراسیون جهانی قرار دهد.

علاوه بر وی، "سلسو دیلیت" رئیس فیلیپینی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی همراه با "خالد عطیات"، دبیر این کنفدراسیون آسیایی نیز بنا به دعوت مقامات ورزش ایران به کشورمان سفر خواهند کرد تا مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان را از نزدیک دنبال کنند.

در حضور این مقامات مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان از روز شنبه در سالن افراسیابی آغاز می‌شود و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. روز نخست این پیکارها به رقابتهای اسلحه اپه اختصاص دارد که با حضور 65 بازیکن برگزار می‌شود. در روز دوم هم دیدارهای اسلحه سابر با حضور 43 شمشیرباز برگزار خواهد شد.



