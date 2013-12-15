یک برنز دیگر برای شمشیربازی ایران/ نماینده ترکیه قهرمان اسلحه سابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان در روز دوم به برگزاری رقابت‌های اسلحه سابر اختصاص داشت که امروز یکشنبه برگزار شد و طی آن 40 شمشیرباز از کشورهای ارمنستان، آذربایجان، دانمارک، عراق، قزاقستان، کویت، ترکیه و ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این بخش از مسابقات نماینده ترکیه به نام "انوار یلگرین" صاحب عنوان قهرمانی شد. وی در حالی به این عنوان دست یافت که در فینال موفق شد با نتیجه 15 بر 3 "جهانشیر صفر اف" از آذربایجان را شکست دهد.

بعد از نمایندگان ترکیه و آذربایجان که مکان‌های اول و دوم را از آن خود کردند، شمشیرباز ایران به نام محمد سازنچیان همراه با نورسان کریم" از قزاقستان به طور مشترک سوم شدند.

محمد سازنچیان که با شکست برابر شمشیرباز آذربایجانی از صعود به فینال بازماند پیش از این دیدار به ترتیب در جدول 32 نفره، 16 نفره و 8 نفره مقابل نمایندگان آذربایجان، ایران (محمد میرحسینی) و دانمارک پیروز شده بود.

در روز نخست مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان دیدارهای اسلحه اپه برگزار شد که طی آن بوروسویچ از بلاروس و ژوزف ماهرینگر از اتریش به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. محمد شجاعی هم همراه با عمرخان از ترکیه به طور مشترک سوم شده و به مدال برنز دست یافتند.