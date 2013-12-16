به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی «بازنمایی در هنر» با همکاری این پژوهشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تهران و به دبیر علمی دکتر نیر طهوری در روز چهارشنبه 27 آذرماه در تالار فارابی دانشگاه هنر و طی سه نشست علمی برگزار خواهد شد.

در نشست اول این هم‌اندیشی کوروش صفوی درباره «بازنمایی نشانه»، امیر مازیار درباره «نظریه نلسن گودمن در باب بازنمایی» و صدرالدین طاهری درباره «بازنمایی کهن‌الگوی مار در ایران، میانرودان، مصر و هند باستان» سخنرانی خواهند کرد.

در نشست دوم این هم‌اندیشی نیز سه مقاله با عناوین «هایدگر، تکنیک و هنر انتزاعی» توسط محمدرضا حسینی‌ بهشتی، «هنر انتزاعی: بازنمایی امر غایب» توسط امیر نصری و «آیینگی اثر هنری» توسط سیدمحمد بهشتی‌ شیرازی ارائه خواهد شد.

در نشست پایانی نیز سه مقاله با عناوین «حصول یا حضور بازنمایی به عنوان یک مسئله فلسفی» توسط شهرام پازوکی، «از تجلی تا نماد» توسط نیر طهوری و «بازنمایی در طراحی گرافیک» توسط بیژن صیفوری ارائه خواهد شد.

محققان و پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این هم‌اندیشی روز چهارشنبه 27 آذر‌ماه از ساعت 10 صبح الی 18 به تالار فارابی دانشگاه هنر واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، روبروی خیابان بزرگمهر مراجعه نمایند.

شرکت در این هم‌اندیشی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.