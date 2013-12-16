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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران خبر داد:

مرمت آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی/ اولین آشیانه فرودگاهی کشور به موزه پرواز تبدیل می شود

مرمت آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی/ اولین آشیانه فرودگاهی کشور به موزه پرواز تبدیل می شود

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از مرمت آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی خبر داد و گفت: قرار است که اولین آشیانه فرودگاهی کشور به موزه پرواز تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین بازدید مشترک رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در باند فرودگاه قلعه مرغی به زمین نشست تا مسافران آن، مرمت بناهای به جای مانده از اولین فرودگاه کشور و ایجاد موزه پرواز را در بوستان ولایت، در دستور کار خود قرار دهند.

در این زمینه رجبعلی خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید  از بوستان ولایت و آثار تاریخی و فرهنگی منطقه 19 با تاکید بر حفظ باند فرود، برج مراقبت و آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی افزود: آثار به جای مانده از پادگان قلعه مرغی به عنوان نمادهای اولین فرودگاه کشور دارای ارزش فرهنگی فراوانی است که انتقال دوران سنتی به صنعتی را در ایران نشان می دهد و بیانگر  تغییر چهره تهران دیرین به یک کلانشهر صنعتی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ادامه داد: همانگونه که ایجاد فضای سبز و بوستان برای کلانشهری مثل تهران ضرورت است، حفظ هویت، پیشنه و تاریخ شهر نیز دارای اهمیت فراوانی است که باید به درستی به شهروندان معرفی شود.

خسرو آبادی در ادامه با اعلام آمادگی برای همکاری، مشاوره و نظارت در مرمت آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی و بهره برداری از آن به عنوان موزه پرواز که از سوی رئیس شورای اسلامی پیشنهاد شود، خبر داد و اعلام کرد: میراث فرهنگی و شهرداری در شهر تهران همانند برادرانی هستند که باید در سایه یک پدر با نام شورای شهر در حفظ و حراست از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری شهر با یکدیگر همسو و همیار باشند.

این مسئول اضافه کرد: موزه پرواز می تواند سیر تحول صنعت هوانوری را در ایران نمایش دهد،

لازم به ذکر است که آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه مرغی با شماره 1788 در 12 آذرماه سال 75 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 2196533

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