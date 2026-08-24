به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر دوشبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی در تولید زغال‌اخته اظهار کرد: میزان تولید سالانه زغال‌اخته در کشور بین هفت هزار تا هشت هزار و ۵۰۰ تن متغیر است و آذربایجان‌شرقی سهم قابل توجهی از تولید این محصول را تأمین می‌کند.

وی افزود: بیشترین سطح زیرکشت و تولید زغال‌اخته استان در منطقه ارسباران قرار دارد و شهرستان‌های کلیبر، هوراند و خداآفرین به عنوان مهم‌ترین قطب‌های تولید این محصول شناخته می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ سطح زیرکشت زغال‌اخته استان ۵۶۹ هکتار است که از این میزان، ۲۹۹ هکتار در کلیبر، ۱۹۸ هکتار در هوراند و ۷۲ هکتار در خداآفرین قرار دارد.

شفیعی با اشاره به پیش‌بینی تولید زغال‌اخته در استان گفت: با متوسط عملکرد ۴.۳ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود دو هزار و ۴۴۷ تن زغال‌اخته در آذربایجان‌شرقی برداشت شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زغال‌اخته استان وارد فرآیند فرآوری می‌شود، اظهار کرد: تنها حدود ۲۰ درصد از زغال‌اخته تولیدی به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و ۸۰ درصد دیگر در صنایع فرآوری به محصولاتی همچون شربت، ترشی، لواشک، خشکبار و مربا تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی افزود: ارزش افزوده حاصل از فرآوری زغال‌اخته تا سه برابر فروش خام این محصول برآورد می‌شود و از این رو توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی مدرن و تکمیل زنجیره ارزش این محصول در مناطقی مانند کلیبر و هوراند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ارسباران برای توسعه کشت زغال‌اخته گفت: تحمل بالای این درختچه در برابر شرایط اقلیمی منطقه، نیاز آبی نسبتاً پایین و برخورداری از ارزش دارویی، زغال‌اخته را به یکی از محصولات مهم و راهبردی شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: توسعه باغات زغال‌اخته علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی روستاها و تقویت پیوند میان کشاورزی و گردشگری در منطقه ارسباران باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی برگزاری جشنواره‌های مرتبط با زغال‌اخته را نیز یکی از ظرفیت‌های مهم برای معرفی این محصول عنوان کرد و گفت: جشنواره زغال‌اخته کلیبر پنجم شهریور و جشنواره استانی سماق و زغال‌اخته قره‌داغ از ۱۱ تا ۱۳ شهریور در تبریز برگزار می‌شود.

شفیعی افزود: برگزاری این جشنواره‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری منطقه قره‌داغ، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات شاخص ارسباران به مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است.

وی با بیان اینکه سماق و زغال‌اخته از محصولات شاخص و باارزش منطقه ارسباران هستند، اظهار کرد: این محصولات علاوه بر ظرفیت بالای توسعه تولید و فرآوری، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، رونق اقتصادی و بهبود معیشت روستاییان منطقه داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تقویت زنجیره تولید تا بازار این محصولات تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی استاندارد و مناسب، برندسازی و معرفی این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان و تثبیت جایگاه سماق و زغال‌اخته قره‌داغ در بازار کمک کند.

شفیعی همچنین از تلاش برای توسعه تولید نهال زغال‌اخته در استان خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای توسعه باغات زغال‌اخته با هدف ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری انجام شده و مدیریت امور باغبانی استان نیز در تلاش است با استفاده از فناوری کشت بافت، زمینه توسعه تولید نهال این محصول را فراهم کند.

وی برگزاری جشنواره‌های تخصصی محصولات کشاورزی را گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه، تقویت تولید پایدار و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست.