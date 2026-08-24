استقبال از تیم ملی فوتبال جانبازان عراق در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال جانبازان عراق قرار است در سفر به ایران تمرینات خود را پیگیری و یک دیدار با تیم ملی فوتبال جانبازان ایران برگزار کند.



دکتر یاسر الحجاج سفیر جمهوری عراق در ایران که در مراسم استقبال از تیم ملی عراق حضور داشت از بازیکنان تیم ملی و تصویری که از ورزش عراق ارائه می‌دهند ابراز خرسندی و بر حمایت و همراهی خود با این هیئت در طول مدت حضورشان در ایران تأکید کرد.

سفیر الحجاج از اراده و عزم بازیکنان تیم ملی تقدیر و برای آن‌ها آرزوی موفقیت و پیروزی در اردوی تمرینی و مسابقه آتی با تیم ملی ایران و همچنین ادامه کسب نتایجی که شایسته نام عراق باشند، کرد.

این اردو در چارچوب آمادگی‌های تیم ملی جانبازان عراق و همچنین برای تقویت آمادگی فنی و بدنی آن‌ها برگزار می‌شود. مسابقه تدارکاتی با تیم ملی ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای در ارتقای سطح بازیکنان از طریق تعامل و رقابت با تیم‌های خواهر و دوست برخوردار است.