به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده عصر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع مدیران ادارت تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: دستگاه‌های اجرایی فرهنگی باید با تبیین چشم انداز و برنامه کاری مشخص گامهای اساسی در جهت تبلیغ دین در کشور بردارند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی مخاطبان برنامه‌های فرهنگی دینی در جامعه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی کشور در تلاش است در تعاملی سازنده با دستگاه‌های فرهنگی اجرایی ضمن شناسایی ظرفیت های آشکار و نهان موجود در کشور و شناخت جامعه هدف برنامه‌های تبلیغ دینی خود را در کشور گسترش دهد.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگی کشور یک جایگاه حکیمانه است که تبیین این جایگاه در بین دیگر متولیان بخش فرهنگی کشور ضروریست.

حجت الاسلام نوری‌زاده با اشاره به وابستگی سازمان تبلیغات اسلامی به نهاد رهبری گفت: وابستگی سازمان تبلیغات اسلامی به نهاد رهبری مسئولیت این نهاد را دو چندان کرده و اجرای کارهای فاخر و درجه از سوی این سازمان در حوزه فرهنگی ضروری است.

وی با بیان این که فرمایشات مقم معظم رهبری در حوزه فرهنگی باید در راس امور قرار بگیرد افزود: بکارگیری سفارشات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی می تواند مبنایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی کشور باشد.

توجه به سبک زندگی اسلامی

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور توجه به سبک زندگی اسلامی و تلاش در جهت ترویج این مهم را از ضروریات جامعه اسلامی دانست و گفت: اگر در حوزه تبلیغ فرهنگ دینی منویات مقام معظم رهبری را پیاده کنیم و بتوانیم دست مردم را در دامن قرآن وعترت قرار دهیم موفق خواهیم شد.

حجت الاسلام نوری‌زاده در ادامه تقویت ارتباط میان نسل جوان و نوجوان کشور با علما دینی را ضروری دانست و افزود: تقویت این رابطه پایه‌ای اصلی حل بخش عمده‌ای از مشکلات فرهنگی پیش روی کشور است.

وی با بیان این که همه مشکلات بخش فرهنگ در گرو تامین پول و اعتبارات نیست افزود: بخش فرهنگی نیازمند تولید فکر و محتواست.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی ایراد سخنرانی‌های پر محتوا توسط روحانیون و اساتید مجرب را یک ضرورت دانست و گفت: حوزه فرهنگی حوزه تدبیر، تعقل و تفکر است اصل مهمی که ر قران نیز بدان توصیه شده است.

حجت الاسلام نوری‌زاده با تاکید بر دوری گزیدن مدیران فرهنگی کشور از عملکرد های سلیقه‌ای گفت: مدیران فرهنگی کشور باید مدیرانی با سواد، با سلیقه و دارای سعه صدر باشند تا با جرات وارد کار شده و با شجاعت تمام به نواوری های جدید در حوزه فرهنگی بپردازند.

بنر زدن و شعار نویسی کار سازمان تبلیغات نیست!

معان فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوی ن سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان این که بنر زدن و شعار نویسی کار سازمان تبلیغات اسلامی نیست افزود: سازمان تبلیغات اسلامی اندیشکده فرهنگی کشور است که در جهت محتوای تولید افکار کار می کند.

حجت الاسلام نوری زاده با بیان این که اعزام بیش از 40 هزار مبلغ، ساماندهی بیش از 80 هزار هیئت مذهبی، و انجام بیش از 12 هزار گفتمان دینی عملکرد خوب سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگی دینی است افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نباید به عنوان یک بنگاه اجرایی بدان نگریسته شود بلکه باید به عنوان یک اندیشکده فرهنگی به ایفای نقش بپردازد.

وی با بیان این که فعالین سازمان تبلیغات اسلامی مهندسان فرهنگی جامعه اند گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید کار هدایت برنامه های فرهنگی کشور را در دست بگیرد.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه بر ضرورت توجه بر فضاهای مجازی تاکید کرد و گفت: توجه به فضاهای مجازی از اولویت های کاری این معاونت است و با توجه به ظرفیت‌های این بخش نباید از آن غافل شد.

حجت الاسلام نوری زاده گفت: مدیران شهرستانی باید با تقویت روابط خود با دستگاه‌های فرهنگی به ایجاد وحدت رویه پرداخته ز موازی کاریهای فرهنگی در استانها بپرهیزند.

وی با تاکید بر این که در حوزه فرهنگ دینی باید با جدیت از هویت و کیان جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی دفاع کنند گفت: برنامه‌های فرهنگ دینی باید آنقدر غنی و پرمحتوا باشد که مخاطبان را جذب خود کنند.

برنامه پنجم توسعه محور کار اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: برنامه پنجم توسعه محور کار فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی است.

حجت الاسلام صفر قربانپور با بیان این که استقرار 95 روحانی در مناطق مختلف استان مرکزی از اولویت های کاری تبلیغات اسلامی در سال جاری است افزود: اعزام 80 هزار مبلغ و مبلغه عمومی، برگزاری گفتمان های دینی در 55 مدرسه ( 7 گفتمان در هز مدرسه)، اجرای 20 برنامه توافقی اعم از تجلیل از شهدای روحانی، تغذیه فکری روحانیون، حمایت از 16 مسجد محوری استان، و حمایت از 20 هیات مذهبی محوری از جمله اهم برنامه های این اداره کل در سال جاری است.

وی در ادامه از فعالیت شش مدرسه صدرا در استان مرکزی خبر داد و گفت: این مدارس درشهرهای اراک، خمین و ساوه فعال هستند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به پتانسیل های استان مرکزی در حوزه فرهنگی گفت: استان مرکزی دارای یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت ، 80 دانگاه در سطوح مختلف، 128 هزار دانجو و 12 حوزه علمیه است.

حجت الاسلام داود چمانی همدلی و همسویی مدیران شهرستانی سازمان را از نقاط قوت استان مرکزی برشمرد و گفت: برگزاری کارگاه های نحله های انحرافی، گفتمان های دینی و امضا تفاهم نامه در این راستا با آموزش و پرورش، حمایت از مساجد محوری در اجرای برنامه های فرهنگی و توجه به فعالیت فرهنگی ائمه جماعات از برنامه های اولویت دار اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حوزه فرهنگی است.