ترویج زندگی به سبک اسلامی از گسترش طلاق جلوگیری می کند

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دین ما بهترین دستورات را در همه ابعاد زندگی ارائه کرده است افزود: خانواده هايي که برنامه زندگي شان را بر اساس شيوه هاي ديني و اسلامي تنظيم کرده اند علاوه بر آن که به دستورات خداوند عمل می کنند کمبودي ر زندگي خود احساس نمی کنند.

وی برآموزش های کارگروهی آموزه های دینی تاکید کرد و گفت: در راستای تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باید به توانمند سازی و افزایش مهارت های زندگی در دختران قبل از ازدواج توجه شود.

حجت الاسلام چمانی با اشاره به اهميت ساده زيستي و قناعت در حفظ آرامش اعضاي خانواده ادامه داد: امام علی (ع) در این مورد فرموده اند بدانيد که بهترين ثروت ها قناعت است چرا که در غير اين صورت هر قدر از امور دنيايي داشته باشيم باز به دنبال بالاتر از آن مي گرديم و تنها مناعت طبع و قانع بودن است که به انسان احساس رضايت و آرامش مي بخشد.

وی اظهار داشت: طلاق یک عامل چند علیتی به شمار می رود و مهمترین عامل برای پیشگیری از طلاق فرهنگ سازی است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اذعان به نقش زنان در مديريت خانواده خاطرنشان کرد: زن به عنوان مدير اصلي خانواده نقش مهمي در هدايت اعضا به مسير درست زندگي دارد چنانکه در برنامه ريزي فعاليت هاي اجتماعي نيز زنان همواره نقش مهمي داشته اند.

