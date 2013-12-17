جمعیت بانوان فرهیخته الگویی از هویت زن مسلمان در جامعه ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده شامگاه دوشنبه با بیان این مطلب در جمع بانوان فرهیخته فرهنگی استان مرکزی افزود: بانوان فرهیخته فرهنگی باید نسبت به مسائل اجتماعی و منطقه خود آگاهی کامل داشته و با اتکا به دانش و آگاهی خود نسبت به ایجاد مسیری در تربیت دینی جامعه بکوشد.

وی با بیان ایکه بانوان فرهیخته فرهنگی اندیشمندان جریان فرهنگی بزرگی در جامعه هستند افزود: ایناندیشمندان باید موجبات تقویت مبای دینی و ولایت مداری را در جامعه فراهم کنند.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که جمعیت بانوان فرهیختته قرار است در حوزه زنان یک جبهه فرهنگی جریان ساز را مدیریت کند سازمان تبلیغات اسلامی باید شرایط لازم برای رسالت این جامعه فراهم کند.

شناسایی 1075نفر از اعضای این جمعیت در کشور

حجت الاسلام نوری زاده با تاکید بر ضرورت جدی گرفته شدن این جمعیت در کشور گفت: شناسایی یک هزار و 75 نفر از اعضای این جمعیت در کشور از افتخارات و کارهای فاخر معاونت فرهنگی است که پیش بینی می شود با توجه به شاخصه های هر دوره این تعداد تا یک هزارو 500 نفر افزایش یابند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و عضویت بانوان فرهیخته برخوردار از شرایط لازم برای عضویت در جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان افزود: توجه به رصد نیازهای فرهنگی استان، تسهیل جریان سازی و رفه آسیب های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد یک جریان فرهنگی مذهبی زنان در قالب این جمعیت لازم و ضروریست.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان را از دیگر اهداف تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی برشمرد و گفت: ارتقای سطح توانمندی بانوان فرهیخته فرهنگی، ابتکارات خلاقانه بانوان در توسعه فرهنگ دینی، حمایت و هدایت طرح ها و ایده ها و همچنین زمینه سازی مناسب و مفید و اثر بخش برای بانوان فرهیخته در عرضه فرهنگ دینی سیاست های اجرایی جمعیت بانوان فرهیخته است.

حجت الاسلام نوری زاده با تاکید بر این که جمعیت بانوان فرهیخته باید به مرجعی برای مدیریت مطالبات بانوان تبدیل شود افزود: در جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی نباید فقط دنبال افزایش تعداد اعضا باشیم بلکه باید با توجه به سطح کیفی بار علمی هر فرد نسبت به عضو گیری در جمعیت اقدام کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مطالبات زنان در کشور گفت: این جامعه می تواند بستر تحقق مطالبات زنان در جامعه را جامه عمل بپوشاند.

معاون فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: امروز تعامل در خانواده های ایرانی بر مبنای کرامت، احترام و محبت استوار است و این امر باید بیش از پیش در جامعه ترویج شود.

حجت الاسلام نوری زاده با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل اینده گفت: نقش خانواده در تربیت شخص در جامعه بسیار حائز اهمیت است و باید با توجه به این مهم تبیین جایگاه زنان در جامعه تبیین شود.

جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان مرکزی در جایگاه نهم کشور

دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این نشست با اشاره به جایگاه جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان مرکزی در بین 31 استان کشور گفت: جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان مرکزی رتبه نهم کشور را در بین 31 استان کشور از آن خود کرده است.

دکتر مسعود حداد گفت: جمعیت بانوان فرهیخته باید باید توسعه فعالیت ها و تشکیل جلسات بیشتر را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت وبلاگ نویسی در استان گفت: جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی باید با به ازای هر فعالیت که انجام می دهند یک پیوست در فضای مجازی ایجاد کنند تا بستر لازم برای اطلاعرسانی فراهم شود.

دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه با اشاره به حمایت خوب مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی به عنوان یک فرصت در این استان یاد کردو گفت: این جمعیت باید با شناسایی دقیق وضعیت اجتماعی به اولویت بندی آسیب های اجتماعی و انجام امور براساس این اولویت ها بپردازند.

جمعیت بانوان فرهیخته مولد فکر و محتوا باشند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به جایگاه جمعیت بانوان فرهیخته در جامعه گفت: این جمعیت باید مولد فکر و محتوا در حوزه مطالبات بانوان باشد.

حجت الاسلام قربانپور ادامه داد: با ایجاد محتوا و فکر در این جمعیت می توان مصوبات آنرا در تصمیات کلان استان در حوزه بانوان بکار برد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش اعضا جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان مرکزی گفت: این جمعیت اختصاص به اراک ندارد و باید با شناسایی تمام نخبگان بانوی استان نسبت به عضو گیری از سراسر استان اقدام کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: جلسات جمعیت بانوان فرهیخته استان باید هر ماه یک بار و با حضور حداکثر اعضا تشکیل شود تا از محتوا و بار علمی کافی برخوردار باشد.