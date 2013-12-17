پرونده سازی جدید آمریکا درباره لوینسون/شاهدی که بعد از هفت سال پیدا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسکات پترسون" قدیمیترین خبرنگار غربی حاضر در خاورمیانه و فردی که نگارش گزارش ها و مقالات روزنامه کریستین ساینس مونیتور درباره ایران بر عهده اوست، در مطلبی جدید اقدام به رونمایی از یک شاهد در خصوص پرونده "رابرت لوینسون" کرده است.

لوینسون از کارکنان بازنشسته پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بوده که رسانه های غربی مدعی هستند وی در سال 2007 میلادی در سفر به جزیره کیش مفقود شده است. تا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام می شد که لویسنون برای امر تجارت و کار شخصی به کیش سفر کرده، اما روز پنجشنبه آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که وی به طور محرمانه برای سازمان سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) کار می کرده و برای جمع آوری اطلاعات به ایران سفر کرده بود.

این شاهد جدید یک آمریکایی-آفریقایی است که به نوشته پترسون به اسلام مشرف شده و از چند سال قبل در ایران زندگی می کند. این شاهد "داود صلاح الدین" نام دارد و مدعی شده که آخرین فردی است که لوینسون را پیش از بازداشت دیده است.

پترسون در گزارش خود می نویسد : صلاح الدین می گوید در سال 2007 میلادی در هتل مریم جزیره کیش با لوینسون ملاقات کردم. یک روز شش پلیس به هتل مراجعه کرده و مرا به کناری بردند و چهار پلیس دیگر نیز لوینسون را از هتل خارج کردند.

داود صلاح الدین

صلاح الدین همچنین مدعی شده که یک شب را در بازداشتگاه سپری کرده و وقتی به هتل بازگشته خبری از لوینسون نبوده است. وی سپس به سراغ مدیر هتل می رود و از وی سراغ این جاسوس آمریکایی را می گیرد که می شنود لوینسون هتل را ترک کرده است.

به گفته صلاح الدین مدیریت هتل پاسخی به این سوال وی که آیا لوینسون خود هتل را ترک کرده و یا اینکه پلیس ایران وی را از هتل برده، نداده است.

اسکات پترسون در ادامه گزارش خود مدعی شده که صلاح الدین هنوز در ایران حضور دارد و در مصاحبه رو در رو و همچنین گفتگوی تلفنی این اطلاعات را در اختیار ساینس مونیتور گذاشته است.

این خبرنگار قدیمی در مورد اینکه چرا صلاح الدین در این چند سال سخنی درباره لوینسون نزده، هیچ مطلبی ننوشته است.

در ادامه مطلب ساینس مونیتور به اینکه چرا بعد از گذشت نزدیک به هفت سال رسانه ها اعلام می کنند لوینسون عامل سیا بوده اشاره شده و آمده است : ممکن است یک نوع معامله در پس این خبر باشد.

این روزنامه می نویسد : آمریکا تا هفته گذشته اعلام می کرد که لوینسون برای انجام کارهای شخصی و تجارت به ایران سفر کرده و این موضوع ربطی به دولت ایالات متحده ندارد و همین موضوع موجب شده بود تا ایران تصمیمی برای انتشار اطلاعات درباره وی و یا آزادی او نداشته باشد، اما هم اکنون که آمریکا اعتراف کرده لوینسون عامل سازمان سیا بوده ممکن است معامله ای با ایران صورت گرفته و در روزهای آینده خبرهای جدیدی در مورد وضعیت لوینسون منتشر شود.