افشای هویت لوینسون کاخ سفید را در تنگنا قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت اوباما از دیروز جمعه با فشارهای جدیدی برای یافتن "رابرت لوینسون" پیمانکار سازمان سیا روبرو شده است.

در همین رابطه قانونگذاران آمریکایی و خانواده لوینسون با مطرح کردن درخواست جدید از کاخ سفید، خواستار تلاش جدی تر دولت برای مشخص شدن وضعیت وی شده اند.

لوینسون از کارکنان بازنشسته پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بوده که رسانه های غربی مدعی هستند وی در سال 2007 میلادی در سفر به جزیره کیش مفقود شده است. تا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام می شد که لویسنون برای امر تجارت و کار شخصی به کیش سفر کرده، اما روز پنجشنبه آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که وی به طور محرمانه برای سازمان سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) کار می کرده و برای جمع آوری اطلاعات به ایران سفر کرده بود.

به نوشته آسوشیتدپرس، در صورتی که لوینسون هنوز زنده باشد در میان ماموران آمریکایی بیشترین مدت زمان بازداشت را در خارج از آمریکا سپری کرده است.

هر چند ایران هنوز حضور و یا مفقود شدن این جاسوس را در این کشور تایید نکرده اما در ماه گذشته میلادی اعلام شد که کاخ سفید به طور رسمی خواستار مساعدت ایران برای روشن شدن وضعیت لوینسون شده است.

به نوشته آسوشیتد پرس، گزارش جدید موجی از فشارها را بر کاخ سفید وارد کرده و به ویژه در این میان از شخص "باراک اوباما" رئیس جمهور، خواسته شده تا اقدامات جدی تری را در این خصوص انجام بدهد.

بر اساس این گزارش، لوینسون برای انجام ماموریت خود در خصوص ایران مبلغ 120 هزار دلار پول دریافت کرده بود و بعد از مفقود شدن نیز دولت آمریکا به خانواده وی دو میلیون و 500 هزار دلار پول پرداخت کرده اند.

اما "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این فشارها و افشاگری آسوشیتد پرس در این خصوص اعلام کرد : لوینسون در زمان مفقود شدن کارمند دولت آمریکا نبوده است.

کارنی ضمن تاکید بر اینکه لوینسون در زمان مفقود شدن کارمند دولت آمریکا نبوده٬ از دادن توضیح بیشتر خودداری کرد.

خبرگزاری فرانسه در این رابطه می نویسد : نحوه جمله‌ بندی کارنی به گونه ای بود که به طور کامل همکاری لوینسون با این سازمان (سازمان سیا) را نفی نمی کرد.

به گزارش مهر، هر چند دولت آمریکا ارتباط با لوینسون را رد می کند، اما بر اساس گزارش های موجود، سه مامور سیا به دلیل استفاده از لوینسون در یک ماموریت جاسوسی تایید نشده٬ شغل خود را از دست داده اند و در عین حال سازمان سیا برای بازداشتن خانواده لوینسون از شکایت از این سازمان٬ ۲.۵ میلیون دلار به این خانواده پرداخت کرده است.

این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز نیز دیروز جمعه گزارش داد که لوینسون در زمان مفقود شدنش در ایران با سازمان سیا قرارداد داشته و از اواخر سال ۲۰۰۷ (چندماه پس از مفقود شدن لوینسون) از ارتباط وی با سازمان سیا آگاه بوده است.