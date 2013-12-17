به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره محیط زیست شاهرود اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش خوش‌ییلاق این شهرستان در محدوده چال گردنه طی گشت مشترک با مامورین نیروی انتظامی بسطام موفق به رویت دو قلاده یوزپلنگ آسیایی شدند.

وی یادآور شد: در سال 1390 نیز در نزدیکی همین محدوده محیط بانان موفق شدند پس از 28 سال دو قلاده یوزپلنگ آسیایی را مشاهده و تصویر برداری کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: خوشبختانه با تلاش یگان حفاظت این اداره کل با امنیت نسبی که در مناطق تحت مدیریت استان حاکم شده است انتظار رشد جمعیت این گونه نادر و دیگر گونه های در معرض خطر انقراض را داریم.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: با مشاهده مجدد دو قلاده یوز پلنگ به جرات می توان گفت که یوز پلنگ آسیایی به پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق بازگشته است.