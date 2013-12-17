2906 پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد

به گزارش خبر نگار مهر، محمد باقر نوبخت پیش از ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی استان و شهرستان تویسرکان عنوان کرد: دومین برنامه پنجم توسعه در راستای اهداف سند بیست ساله نظام جمهوری اسلامی تدوین شده که در این سند ایران در سال 1404 باید در بخش فن آوری و اقتصادی توسعه یافته ترین کشور منطقه تبدیل گردد.

بودجه سال 93 بر اساس مقدورات کشور بسته شده است

وی ادامه داد: بودجه سال 93 بر اساس مقدورات کشور بسته شده است و در این سال که سال چهارم برنامه پنجم توسعه است باید به رتبه های مناسب ملی و منطقه ای برسیم و کشور بایدبه رشد هشت درصدی برسد که پنج ونیم درصد آن از طریق سرمایه گذاری و دو ونیم درصد از طریق سود سرمایه گذاری های پیشین محقق شود.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه به هفت درصد باید می رسید، اذعان داشت: این هدف برنامه پنجم توسعه در سال 92 اندکی کمتر از دسترس برنامه ریزان و متولیان اجرایی به علت پاره مشکلات در سه سال اخیر قرار گرفته و در حالی که باید متوسط رشد سالیانه هشت درصدی در اقتصاد را شاهد بودیم در سال 91 با رشد منفی پنج و هشت دهم درصدی و در سال 92 نیز با رشد منفی هشت دهم درصد مواجه هستیم.

نوبخت با تاکید براینکه رسیدن به رشد اقتصادی میسر است، افزود: برای امر باید از ظرفیت های ملی و استانی استفاده لازم را برد و اعتبارات عمرانی در بودجه سال جاری 56 میلیارد تومان بود که این میزان در سال آینده به 37 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی اذعان داشت: بودجه عمرانی کشور به نسبت مدت مشابه 34 درصد کاهش را نشان میدهد وعلی رغم کبود منابع رشد سه درصدی در بخش اقتصادی را برای سال آینده برای کشور پیش بینی می کنیم و تورم نیز تا پایان سال جاری به زیر 35 درصد خواهد رسید ودر سال آینده نیز به زیر 25 در صد کاهش خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری با تاکید براینکه این میزان هم قابل قبول نیست، ادامه داد: از سه منبع بودجه عمومی، ذخیره صندوق توسعه ملی و استفاده فایناس به دنبال تامین بودجه جاری کشور هستیم.

ذخیره صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت

نوبخت اذعان داشت: هم اکنون در صندوق توسعه ملی 20 ملیارد دلار اعتبار و 10 هزار ملیارد تومان موجود است و طبق قانون پنجم این اعتبار نمی تواند در بخش دولتی هزینه شود بلکه باید در بخش خصوصی هزینه شده و ذخیره صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از 35 میلیارد دلار از تسهبلات سرمایه گذاری خارجی هستیم، عنوان کرد: برای اجرای طرح های ملی و استانی از سرمایه گذاری خارجی استفاده می شود که تا کنون سرمایه گذاری 15 میلیارد تومانی قطعی شده که استان همدان نیز در این پیش پرداخت اول پروژه های آن سهم دارد.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری ادامه داد: این منابع قرار نیست از سوی دول غربی جهت کاهش تخاصمات داده شود و توافق با کشورهای غربی مکتوب است و توافق نامه ای ارزشمند برای نظام است که به زودی اجرایی می شود.

نوبخت با اشاره به اینکه رهبر انقلاب از مواضع مذاکره کنندگان ایرانی حمایت کرده اند، افزود: این توافق منافع نظام اسلامی ایران را را تامین می کند و اینکه برداشت شود تسهیلات خارجی در پی مذاکرات ژنو به دست آمده برداشت نادرستی است.

وی عنوان کرد: در عین حال که به خوشبینانه ترین شرایط برای آینده کشور چشم دوخته ایم به بدبینانه ترین شرایط را نیز مدنظر داریم و و نظام اسلامی نشان داده است در بدترین شرایط آماده است که ظرفیت های خود را رونمایی کند و ظرفیت تولید نفت در ایران چهار میلیون بشکه در سال است.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اکنون در حال صادرات یک میلیون بشکه نفت در سال هستیم، عنوان کرد: منابع مالی ایران چهار برابر حال حاضر است وبودجه 93 با یک چهارم ظرفیت صادرات نفت کشور بسته شده است.

نوبخت با اشاره به لزوم عدم درگیری جناح های سیاسی کشور در شرایط حال حاضر، اذعان داشت: دو هزار 906 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و طرح هایی که زودتر به پایان میرسند در اولویت تخصیص اعتبار قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: 184 طرح در کشور بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 62 طرح نیز کمتر از 80 درصد و در سال 92 به دنبال اتمام طرح هایی هستیم که مردم بتوانند از مزایا آن بهره مند شوند و لیست تمامی پروژه های مهم کشور بر اساس اولویت تخصیص اعتیار استحصال شده است.

به دنبال کم کردن نابرابری ها بین استانها هستیم

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه آنچه که نابرابری توسعه استان همدان را حل می کند بودجه های سالانه نیست بلکه طرح عدالت منطقه ایست، اظهار داشت: به دنبال کم کردن نابرابری ها در بین استانها هستیم و در سال 93 تعدادی از طرح های مهم در استان همدان به پایان خواهد رسیید که از جمله آن بیمارستان قلب فرشچیان است که برای تجهیز آن با وزیر بهداشت مذاکراتی را خواهم داشت و برای توسعه شهر ستان تویسرکان نیز طرح هایی را داریم.