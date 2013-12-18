شوخی ظریف با مهران مدیری/ جواب دبیر کل سازمان ملل با شما

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران مدیری شامگاه سه‌شنبه 26 آذرماه پس از دعوت و استقبال از جواد ظریف وزیر امور خارجه، روند تولید مجموعه جدیدش را برای وی شرح داد.

در پی تماس‌های پی در پی موبایل وزیر امور خارجه، مدیری به شوخی از او خواست یک ربع گوشی موبایلش را به او واگذار کند تا وی پاسخگوی تماس ها باشد. ظریف هم پاسخ داد: پس جواب دبیر کل سازمان ملل هم با خود شما.

در این دیدار ظریف از دکورهای مجموعه "شوخی کردم" بازدید کرد و مدیری توضیحاتی درباره نحوه ضبط و تولید این مجموعه ارائه داد. این ملاقات صمیمانه با عکس یادگاری وزیر امور خارجه با بازیگران و عوامل این مجموعه به پایان رسید.

مجموعه "شوخی کردم" با موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با حضور 67 بازیگر طنز ایران از اواسط دی ماه در شبکه خانگی توزیع خواهد شد.

