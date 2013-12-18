بیمارستان امام خمینی(ره) اراک امسال پیشرفت مطلوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری عصر روز چهارشنبه در بازدیداز بیمارستان امام خمینی(ره) اراک با اشاره به سرکشی که سال گذشته از این بیمارستان داشته گفت: وضعیت رسیدگی به بیماران و تجهیز امکانات این بیمارستان از جمله آزمایشگاه و دستگاه های ام آر آی، سی تی اسکن،بخش های رادیولوژی فعال و به روز شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد از جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است افزود: ماهانه بیش از 18 هزار مراجعه کننده در بخش های مختلف درمانی و تامین اجتماعی تحت درمان قرار می گیرد.

آصفری با توجه به اینکه جمعیت بالایی از استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارد گفت: باید در توسعه این بیمارستان تلاش شود تا بیماران از وضعیت درمانی بهتری بهره مند شوند.

بيمارستان امام خميني (ره)اراك در سال 1377 با 100 تختخواب شروع به كار نمود و در مهرماه 1378 توسط به صورت رسمي افتتاح شد. اين مركز درمانی در حال حاضر با 160 تخت بستری دارای درمانگاه عمومي ،دندانپزشكی، زنان و زايمان، اطفال ، نوزادان ، داخلي ،عفوني ، جراحي عمومي ، داخلي مغزو اعصاب، ارولوژِی ، ارتوپدی ، درمانگاه شبانه روزی، اورژانس و بخش قلب است.