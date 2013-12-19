به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنج شنبه در دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی که در موسسه اسراء برگزار شد، اظهار داشت: شاید الان گروه 1+5 توافق نامه را امضا کردند اما به محض این که قدرت یابند دیده می‌شود چه کار می‌کنند و روس نیز همین گونه رفتار می‌کند، توافق محقق می‌شود اما هنگامی که قدرت یابند از أمریکا بدتر می‌شوند.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ما با فرعون زمان مذاکره می‌کند، افزود: خدا نظام هستی را آفرید و همه جا حضور دارد و با بعضی افراد حضور ویژه دارد تا از آنها بیشتر محافظت کند و خداوند به حضرت موسی(ع) فرمود: من با شما هستم تا شما را یاری کنم و با فرعون نیز هستم تا او را منکوب نمایم، لذا بدانید خداوند در کنار شماست و شما را یاری خواهد.

استاد برجسته حوزه با اشاره به توافقنامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید با روسیه، عنوان کرد: الان پیمانی با روسیه می‌بندیم و این خوب است اما باید بدانیم که روس‌ها بهتر از آمریکا نخواهند بود، آنها در جنگ جهانی پیش آمدند و آذربایجان که برای ایران بود را در اختیار گرفتند و روسها یازده سال افغانستان را اشغال کردند.

وی افزود: شما با هر کشوری که در زمینه هسته‌ای قصد عقد قرارداد دارید باید بدانید که اینگونه نیست که آن کشور دلسوز و خیرخواه شما باشد لذا همواره باید هوشمندی، درایت و کیاست خود را به کار بگیرید و اینچنین نیست که روسیه از آمریکا بهتر باشد.

آیت الله جوادی آملی به تفاوت میان مستکبر و کافر اشاره کرده و اذعان داشت:خداوند می فرماید با کافری که با شما کاری ندارد و بر علیه شما توطئه نمی کند می توانید زندگی کنید اما با مستکبر که «اَیمان» ندارد به این معنا که قطعنامه و تفاهم نامه و امضای خود را زیر پا می گذراد نمی توان زندگی کرد.

ادب و هوشمندی را باید رعایت کرد

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه خداوند می‌گوید که با هرکس رفت و آمد داری باید ادب را رعایت کنی،‌ گفت: ما ادب را رعایت می‌کنیم و هوشمندی را باید در کارهایمان درنظر داشته باشیم.

وی عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌گوید عده‌ای حیات گیاهی دارند و آنها کسانی هستند که خوب غذا می‌خورند و زنده هستند و عده‌ای حیات کیهانی دارند و کسانی که حیات انسانی دارند کم هستند.

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: دین اسلام حیات بخش است و صراط مستقیم از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است و این ها تشخیص راه است.

وی با اشاره به مذاکره با گروه پنچ به اضافه یک تصریح کرد: در قرآن کریم خداوند منع نکرده که با افراد بی ایمان رابطه داشته باشیم، بلکه ذکر کرده که سخن بگوییم و ادب را در گفته هایمان رعایت کنیم و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که خداوند در قرآن کریم از این گروه به مستکبر یاد کرده است.

آیت الله جوادی آملی، هوش و عقل و استدلال را خط قرمز تیم مذاکره کننده هسته‌ای عنوان کرد و گفت: باید ادب رعایت شود و بدانید که ایران در سایه قدرت خداوند از همه کشورهای منطقه بالاتر است و باید قدرت علمی کشور در دو محدوده ادب و هوشمندی حفظ شود.

علم و هنر و فقه و اصول برای ایرانیان است و بس

وی با بیان اینکه علم نجف به قلم ایرانیان است، اضافه کرد: شهر نجف و حوزه علمیه آن در شرق و غرب مشهور است و مهم ترین کتاب‌های شیعه کتب اربعه است و اگر این کتب را از شیعه بگیرید چیزی دیگر نمی‌ماند.

این مفسر قرآن کریم عنوان کرد: بسیاری از دانشمندان غرب، ایرانی هستند و سرزمین ایران همه هنرها را دارا است و علم و هنر و فقه و اصول برای ایرانیان است و بس.

وی ادامه داد: این‌ها قدرت است و محدوده ادب و هوشمندی که خط قرمز ماست را باید در مذاکرات حفظ کنیم و این دو نباید فراموش شود؛ خط قرمزهای دیگری نیز که قبلا عنوان شده است در جای خود محفوظ است.

آیت الله جوادی آملی با بیان این که در جریان حمله صدام به کویت ما هیچگاه کویت را همراهی نکردیم و این از شرف ماست، ابراز کرد: کمبود عقل و درایت در غرب مشهود است و این موضوع در ارباب و متویان دینشان و در حوزه‌ها و دانشگاه‌های آنها قابل مشاهده است.

غرب گرفتار دین بی عقل و عقل بی دین است

وی با اشاره به اینکه در متولیان دینی غرب و هم در جامعه دانشگاهی غرب کم بودن عقل و درایت مشهود است، بیان کرد: در حوزه دین آنها پیش از این تفتیش عقاید می‌کردند و امروز قرآن می‌سوزانند و در دانشگاه هایشان جنگ جهانی به راه می‌اندازند و 70 میلیون جمعیت را در کوتاه ترین مدت از بین بردند و این آرمان در جنگ جهانی خاکستر شد؛ غرب گرفتار دین بی عقل و عقل بی دین است.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: کرامت و بزرگواری ایران در هشت سال جنگ تحمیلی دیده شد و این اتفاق در شرق و غرب مثال ندارد؛ اگر آن زمان ما قطعنامه را پذیرفتیم واقعا به آن پایبند بودیم.

وی ابراز داشت: امیر کویت از عبا بیرون آمد و به نزد آمریکا رفت و با دستمال گریه کرد، اتحادیه اروپا را تشکیل دادند که صدام را خارج کند؛ همه از راه غرب آمدند.

آیت الله جوادی آملی خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: شما و شهدا و مجروحان شما فخر این نظام هستند، ان شاءالله این نظام قدرتمندتر و بالنده تر پیش رود و خطری شما را تهدید نکند.

دستاوردهای هسته ای ایران چشمه توانمندی و قدرت کشور است

در ابتدای این دیدار دکتر صالحی با بیان گزارشی از دستاوردهای سازمان انرژی هسته ای کشور گفت: دستاوردهای هسته ای ایران چشمه توانمندی و قدرت کشور است و لذا طبیعی است که غرب از این دستاوردها ناخرسند باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور افزود: در سایه هوشمندی نظام و رهنمودهای رهبری و با پایمردی مردم و حمایت مردن از نظام و مسئولان و با وجود همه مشقات و تحریم ها برنامه های هسته ای را با موفقیت پیش برده ایم.

وی در خصوص توافقنامه ژنو نیز گفت: این تفاهم نامه با وجود اینکه توافقنامه ای آرمانی نیست لیکن در مجموع با توجه به شرایط بین المللی موجود تفاهمی مناسب و دستاورد بزرگی است.