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۲۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰

نصرالله سجادی عنوان کرد:

بی‌طرفی‌مان را در مجامع نشان داده‌ایم/ از طالقانی به طور ویژه تقدیر می‌کنیم

بی‌طرفی‌مان را در مجامع نشان داده‌ایم/ از طالقانی به طور ویژه تقدیر می‌کنیم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای گفت: بی‌طرفی خود را نشان داده ایم و تاکنون تلاتش کرده ایم مجامع در شرایطی کاملا قانونی و منظم برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی در خصوص عدم اجازه ورود طالقانی برای حضور درمجمع روز پنجشنبه انتخب رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای گفت: فقط اعضاء به این جلسه دعوت شده بودند و چون آقای طالقانی عضو مجمع نبودند، نمی‌توانستند دراین نشست حضور داشته باشند.
 
وی افزود: پیش از این هم در سایر مجامع هر یک از سرپرستانی که کاندیدا بودند، می‌توانستند در مجمع حضور داشته باشند، اما آقای طالقانی کاندیدا نبود و نمی‌توانست در مجمع شرکت کند.
 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ضمن قدردانی از تلاش های سرپرست فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: در نظر داریم به طور ویژه از تلاش های آقای طالقانی تقدیر کنیم.
 
وی تاکید کرد: همه کسانی که کاندیدا می‌شوند مدارکشان بررسی می‌شود و اگر مغایرت و مشکلی وجود داشته باشد حتما اعلام خواهد شد. در مورد رییس فدراسیون هاکی هم حتما مصوبه گرفته شده بوده که ایشان توانست در انتخابات شرکت کند.
 
سجادی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان بی‌طرفی خود را نشان داده و تلاش ما این است که مجامع را منظم برگزار کنیم.
 
وی درباره اخراج رییس هیات استان مرکزی گفت: ناظری که از سوی وزارت ورزش و جوانان برای انتخابات هیات این استان رفته بود، اعلام کرد که انتخابات این هیا ت شاکی دارد و چون رسیدگی به شکایت هنوز به پایان نرسیده بود کتبا به فدراسیون ابلاغ شد که حکم ریاست هیات مرکزی صادر نشود تا وضع شکایت مشخص شود.
 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: من پیش از برگزاری مجمع هم خواهش کردم که وی مجمع را ترک کند اما چون جلسه را ترک نکرد مجبور شدم شخصا از ایشان دعوت کنم از این جلسه خارج شود.
 
وی درخصوص عدم حضور بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت : وی هم اکنون در تهران نیست و دیروز اعلام کرده بود که برای بازی‌های غرب آسیا به کیش سفر می‌کند و امکان حضور در مجمع را ندارد.
 
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا خود او بازنشسته نیست، گفت: من بازنشسته هستم،اما اعضای هیات علمی در قانون مستثنی هستند بنابراین می‌توانم ریاست مجمع را برعهده داشته باشم.
کد مطلب 2199304

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