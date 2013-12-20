حضور حزب الله در سوریه راهبردی است/ میلیاردها دلار برای مخدوش کردن وجهه مقاومت هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از آغاز سخنرانی امروز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مجتمع سید الشهدا در جنوب بیروت (ضاحیه)، فرزند شهید حسان اللقیس به ایراد سخنرانی پرداخت و بر ادامه راه مقاومت توسط جوانان تاکید کرد.

در این مراسم جمعی از شخصیت های سیاسی و مذهبی از جمله "غضنفر رکن آبادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور داشتند.

سید حسن نصرالله در ابتدای سخنرانی خود، شهادت حسان اللقیس را به خانواده وی و همچنین حامیان مقاومت تبریک و تسلیت گفت.

وی با قرائت آیه ای از قرآن کریم درباره فضیلت بالای شهادت، اظهار داشت: این افراد (شهدای حزب الله) قبل از شهادتشان مشهور نبوده اند و تنها بین خانواده و محل خدمت خود شناخته می شده اند. طبیعت اقدامات آنها باعث می شد که در زمان حیات آنها اطلاعاتی درباره آن منتشر نشود. به همین دلیل آنها قبل از شهادت معروف نبودند.

وی افزود: اما پس از شهادت آنها هم نمی توانیم اطلاعات زیادی درباره آنها منتشر کنیم. چون تمام زندگی آنها با مقاومت گره خورده است، در واقع آنها زندگی اجتماعی متعارف را که همه مردم داشته اند، ندارد. زمانی که بخواهیم درباره موفقیتهای آنها صحبت کنیم باز هم نمی توانیم چون ما هنوز در قلب نبرد قرار داریم.

حسان اللقیس مغز متفکر مقاومت بود/ رژیم صهیونیستی عامل اصلی ترور

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: اما درباره شهید حسان اللقیس باید بگویم که ایشان دارای ابتکارات متعدی بود و مغز متفکر بسیاری از عملیاتهای مقاومت بود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره در پی ترور مغرهای متفکر حزب الله لبنان بوده است و حاج حسان اللقیس یکی از این مغزهای متفکر بود. البته وی برای من برادر، دوست و همراه زمان کودکی ام در بعلبک بود.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد وی فردی بود که شب و روز کار می کرد و مسئولیت اقدامات خود را می پذیرفت.

سید حسن نصرالله درباره عملیات ترور اللقیس تاکید کرد: تمام مدارک و قرائن ما را به همان اظهارات قبلی می رساند و رژیم صهیونیستی را پشت پرده این اقدام می دانیم. البته تحقیقات ما در این باره ادامه دارد.

وی افزود: اطلاعاتی در دست داریم که نشان می دهد حسان اللقیس بارها هدف عملیاتهای تروریستی نافرجام رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

هزینه پیروزی بر رژیم صهیونیستی را می‌دهیم

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه اظهار داشت: اولا باید بگویم که حزب الله هزینه پیروزیهای خود بر رژیم صهیونیستی را می دهد.

وی تاکید کرد: در واقع در نتیجه شهادت فرماندهانی همچون حسان اللقیس و بسیاری از حامیان مقاومت ما شاهد پیروزی سال 2000 علیه رژیم صهیونیستی بودیم و در نهایت شاهد پیروزی بزرگ 2006 بودیم که پروژه محافظه کاران جدید در خاورمیانه را شکست داد.

سید حسن نصرالله افزود: دوم اینکه ما هزینه پایبندی همیشگی خود به محور مقاومت و حفظ آمادگی خود در برابر رژیم صهیونیستی را می دهیم. ما فرماندهانی داریم که شب و روز در فکر مقاومت و دفاع در برابر دشمن صهیونیستی هستند که یکی از آنها حاج حسان بود و حاج عماد مغنیه یکی از بزرگان در این زمینه بود.

وی تاکید کرد: اصلی ترین اولویت حزب الله لبنان حاکمیت ملی و حفظ این کشور است و جریان 14 مارس (مسائل داخلی لبنان) آخرین اولویت ما در مسائل است.

سید حسن نصرالله افزود: در واقع ترور حاج حسان در راستای هدف قرار دادن آمادگی و قدرت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بود که آنها با این هدف این اقدامات را انجام می دهند. باید توجه داشته باشیم که این فرماندهان در قلب نبرد با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و نباید فکر کنیم که ما در نبرد با رژیم صهیونیستی قرار نداریم.

انتقام از از قاتلان حقیقی شهدای حزب الله

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به حجم سنگین حملات رسانه ای و روانی علیه مقاومت لبنان اظهار داشت: جنگی جهانی با میلیاردها دلار هزینه برای مخدوش کردن وجهه مقاومت و حزب الله در جریان است. رسانه هایی وجود دارند که دروغ گفتن را برای مخدوش کردن وجهه حزب الله در دستور کار قرار داده اند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: هدف از این جنگ بی رحمانه در واقع از بین بردن ارتباط مقاومت با حامیان خود است.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت ما مقاومت در میدان نبرد است، نه اینکه در صحنه عمومی اقدام به کار کنیم. به همین دلیل ما همواره برای نبرد آماده هستیم.

وی با اشاره به منزلت بالای خانواده های شهدا و حامیان مقاومت اظهار داشت: اما کسانی در صدد ایجاد نارضایتی در بین خانواده های شهدا هستند که به هدف خود نخواهد رسید. هر کسی که از تنش و اختلاف در میان خانواده های شهدای حزب الله سخن می گوید دروغ می گوید.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: شهادت حاج حسان اللقیس توسط رژیم صهیونیستی حادثه ای گذرا نیست و نبرد ما با رژیم صهیونییستی همچنان ادامه دارد. این نبرد از زمان شهادت شیخ راغب حرب تا شهادت عماد مغنیه و حسان اللقیس ادامه دارد و خون آنها هرگز به هدر نمی رود. ما در زمان مناسب از قاتلان حقیقی شهدای خود انتقام می گیریم و آنها دیر یا زود به سزای اعمال خود خواهند رسید.

اهمیت ارتش در حفظ امنیت و ثبات لبنان

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنرانی خود با اشاره به برخی مسائل واهی درباره ارتباطات حزب الله لبنان اظهار داشت: یک جریان سیاسی دیگر(در اشاره به جریان 14 مارس) در لبنان وجود دارد که علیه حزب الله فعالیت می کند و هماهنگی مشخصی با طرفهای دیگر دارد.

وی افزود: برخی جریانهای سیاسی در لبنان حزب الله را تکفیری و تمامیت خواه و قاتل می خوانند که این اقدام خطرناکی محسوب می شود. به نظر می رسد هدف از این گونه اظهارات اعلام جنگ علیه حزب الله لبنان باشد. اما آنها باید اگر جنگ دارند این موضوع را به ما بگویند. همه باید بدانند که حزب الله فقط با دشمن صهیونیستی جنگ دارد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: همچنین نباید طرفی خطرناک بودن حملات اخیر علیه ارتش لبنان را دست کم بگیرد. ارتش لبنان تکمیل کننده دولت لبنان است. در واقع ارتش لبنان ضامن امنیت کشور است و همه باید در راستای حفظ آن تلاش و همکاری کنند.

وی تاکید کرد: همه می دانیم که اگر ارتش لبنان جایگاه خود را از دست دهد چه اتفاقاتی رخ می دهد. خوشبختانه هنوز همه طرفها به اقدامات مناسب و بی طرفانه ارتش اعتقاد دارند.

سید حسن نصرالله درباره تشکیل دولت لبنان اظهار داشت: ما همچنان به تشکیل دولت وحدت ملی برای اساس توافق سیاسی فراگیر اعتقاد داریم، تشکیل این دولت به معنای دولت بی طرف نیست و دولت بی طرف را ما دولت فریبکاری می دانیم.

وی افزود: ما کسی را به تشکیل دولت لبنان توصیه نمی کنیم بلکه این مسئله یک مسئولیت ملی است که هر فرد لبنانی باید بر اساس حس مسئولیت و وطن دوستی خود به آن اقدام کند. رهایی لبنان از بحران فعلی با تشکیل دولت وحدت ملی محقق می شود.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: عدم تشکیل دولت لبنان به نفع هیچ طرفی نیست و همگان باید به این مسئله واقف باشند.

تصمیم نهایی حزب الله برای حضور در سوریه

وی درباره حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه اظهار داشت: در گذشته ما در این باره صحبتهای مختلفی مطرح شده است. آنچه هم اکنون در سوریه وجود دارد چیست؟ ما باید درباره وقایع میدانی درست و واقعی صحبت کنیم. در گذشته به ما می گفتند شما اشتباه می کنید اما حالا باید گفت که شما خودتان اشتنباه می کردید.

به گزارش مهر، سید حسن نصرالله گفت : آیا شما تاکنون درباره درگیری داعش و النصره که دارای رهبری واحد الظواهری هستند چیزی نشنیده اند، آیا درباره کشتارها و غارتهایی که از یکدیگر انجام می دهند نشنیده اند. من درباره اقلیتهای دینی صحبت نمی کنم درباره افرادی صحبت می کنم که دارای مشی واحد و رهبر واحد هستند.

وی افزود: اطلاعات فعلی درباره جنگ در سوریه، اهداف، گروههای تروریستی و تهدیدات موجود در این کشور نشان می دهد که بحران سوریه تهدیدی برای ملت سوریه است و تهدیدی برای لبنان و کل منطقه و موضوع فلسطین و حتی برای اهل سنت و دیگر اقلیتهای دینی نیز هست.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: آنچه که در سوریه و به ویژه عدرا رخ می دهد نشان می دهد که هدف نبرد در سوریه حمله به یک قومیت خاص نیست و مسائل بزرگتری وجود دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به مواضع برخی شخصیتهای سیاسی در لبنان درباره اینکه تمام مسائل و مشکلات را به حضور حزب الله لبنان در سوریه مرتبط می کنند، افزود: باید به آنها بگوییم که این مواضعشان درست نیست. اما هدف از این مواضع این است که حزب الله را از پیگیری اهداف خود منع کنند.

وی تاکید کرد: به آنها می گوییم که هر موضعی در این باره بگیرید و هر فشاری وارد کنید بر روی تصمیم ما برای حضور در سوریه تاثیرگذار نخواهید بود و لغزشی در اراده ما ایجاد نخواهد شد. تصمیم ما برای حضور در سوریه نهایی، قاطع و تغییر ناپذیر است.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره مرتبط کردن موضوع تشکیل دولت لبنان به پیروزیهای حزب الله لبنان در سوریه اظهار داشت: موضوع حضور ما در سوریه به تشکیل دولت لبنان ارتباطی ندارد و بسیار بزرگتر و مهم تر و بالاتر از این مسائل است. موضوع حضور در سوریه استراتژی و راهبرد ما محسوب می شود.

سید حسن نصرالله افزود: متاسفانه باید در موضوعی با نگرانی سخن بگویم، در جایی از این منطقه طرفی وجود دارد که به علت شکستهای متعدد و ناامیدی شدید خود در صدد انفجار وضعیت در لبنان است. من در این باره هشدار می دهم و همه طرفها در لبنان باید در این باره هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: تحول جدیدی و خطرناکی وجود دارد که باید همگان در لبنان با دقت و هوشیاری عمل کنیم.

سید حسن نصرالله در پایان اظهارات خود با اشاره به منزلت بالای شهید حاج حسان اللقیس تاکید کرد: ما با رهبران شهید عهد می بندیم که مقاومت در فکر و جریان و اولویتهای ما قرار دارد و ما نبرد را ادامه می دهیم.