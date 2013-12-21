به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم که در مسابقات لیگ برتر عملکرد چندان مطلوبی نداشته است و روز جمعه هم در هفته نوزدهم لیگ برتر هم مقابل استقلال شکست خورد، قصد دارد تا برای حل بخشی از مشکلات فنی خود، یک بازیکن خارجی جذب کند.

به همین دلیل مسئولان باشگاه صبای قم با یک بازیکن نیجریه‌ای صحبت کرده و با این بازیکن به توافقات اولیه دست یافته‌اند. محمدرضا کشوری‌فرد مدیرعامل باشگاه صبای قم با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما به یک مهاجم خارجی نیاز داشتیم و بعد از مذاکره، با یک بازیکن نیجریه‌ای به توافق رسیدیم. این مهاجم در تیم زیر 23 سال نیجریه بازی کرده و از نظر ما حضور وی در تیم صبا قطعی شده است. این بازیکن فعلا در تیم رِنجرز نیجریه بازی می‌کند و در نقل و انتقالات زمستانی به تیم ما اضافه خواهد شد.

پنجره نقل و انتقالات زمستانی بازیکنان خارجی برای لیگ برتر فوتبال ایران روز 16 دی ماه باز می‌شود و تیم‌هایی که قصد خرید بازیکن خارجی دارند از این روز تا تاریخ 12 بهمن می‌توانند نسبت به خرید بازیکن خارجی اقدام کنند.