استقلال روی تجربه بازیکنانش پیروز شد/ شایسته شکست نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از شکست 2 بر یک عصر امروز جمعه تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: امروز بازی را بسیار خوب شروع کردیم و مسلط بودیم اما روی صحنه گل اول هنگامی که بازیکن ما آسیب دیده بود و بیرون از زمین بود استقلالی ها گل زدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تمامی راه ها را به سوی حریف بسته بودیم اما از همان جایی ضربه خوردیم و گل اول را دریافت کردیم که بازیکن ما به دلیل مصدومیت بیرون از زمین بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: استقلال تیم پرمهره و باتجربه‌ای است و بازیکنان ما در هر دو نیمه بازی خوبی را ارایه دادند و بر بازی مسلط بودند. در گل دومی هم که دریافت کردیم بازیکنان ما به خوبی یارگیری نکردند و در کل امروز شایسته باخت نبودیم.

صمد مرفاوی در ادامه افزود: 40 درصد از بازیکنان ترکیب اصلی خود را در اختیار نداشتیم و روی نیمکت هم بازیکنانی داشتیم که بیشتر خاصیت تدافعی داشتند و دستی خالی برای تعویض داشتیم.

وی افزود: شرایط ما در بازی امروز نسبت به بازی های گذشته بسیار بهتر شده بود و باید شرایط طوری باشد که بتوانیم همه نقاط ضعف خود را بپوشانیم. استقلال تاکنون صبا را در قم شکست نداده بود اما باید بگوییم استقلالی ها زمان درستی به تیم ما خوردند و امیدواریم شکست امروز را در بازی های آینده جبران کنیم.