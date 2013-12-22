به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه خرم آباد با قدمت 70 ساله در سالهای گذشته توسعه چندانی نداشته که با پیگیری‌های انجام شده تونسط مدیریت ارشد استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط می رود تا در مسیر اوج گیری قرار گیرد؛ البته استمرار این روند نیازمند استقبال مردم از پروازهای این فرودگاه است.

حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در جلسه‌ کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی اتاق بازرگانی با اشاره به رویکرد تازه‌ اتاق در دور دوم فعالیت و از آغاز سال 90، اظهار داشت: در رویکرد جدید اتاق تلاش کرده‌ایم به صورت جدی به حوزه‌های مختلف مرتبط با فعالیت و ساختار اتاق ورود پیدا کنیم و در همین زمینه اقدامات و فعالیت‌های بسیار مفید و مؤثری صورت گرفته است.

سلاح‌ورزی به تشکیل و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق اشاره کرد و افزود: یکی از کمیسیون‌هایی که توانسته با حضور کارشناسان و دلسوزان استان دستاوردهای مثبتی داشته باشد، کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی است که به صورت جدی پیگیر مباحث مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی است.

فرودگاه‌ها لوکوموتیو توسعه محسوب می شوند

وی افزود: پیگیری جدی ثبت جهانی دره‌ خرم‌آباد، فراهم کردن زمینه‌‌های ثبت جهانی قلعه‌ فلک‌الافلاک و همچنین تلاش برای معرفی لرستان به عنوان قطب مفرغ، تنها چند مورد از تلاش‌هایی است که کارشناسان این کمیسیون در حال پیگیری آن هستند.

سلاح‌ورزی در ادامه بر اهمیت حمل و نقل هوایی در توسعه‌ صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: بسیاری از کارشناسان امر، فرودگاه‌ها را لوکوموتیو توسعه می‌دانند و جایگاه آن را بخصوص در حوزه‌ صنعت توریسم بی‌بدیل و ارزشمند قلمداد می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: خوشبختانه مدیریت جدید استان باور خوبی نسبت به صنعت گردشگری دارد و در کنار باورِ توسعه‌گرای مدیر کنونی فرودگاه می‌تواند باعث تحول خوبی در ین حوزه شود.

سلاح‌ورزی افزود: متأسفانه علی‌رغم قدمت فرودگاه خرم‌آباد و امکانات مناسبی که در آن هست، تا چند سال پیش از ظرفیت آن استفاده‌ای نشده بود که انتظار می‌رود روند رو به رشدی که هم در حوزه‌ زیرساختی و هم امکانات این فرودگاه آغاز شده را ادامه بدهند.

کیانی: هنوز در نقطه‌ی صفر هستیم

مدیر فرودگاه خرم‌آباد با اشاره به این‌که آنچه در مدت‌زمان یک و سال نیم اخیر صورت گرفته یک فعالیت ابتدایی برای انجام کارهای بنیادی‌تر بوده است و گفت: اعتقاد دارم هنوز در نقطه‌ صفر هستیم و باید با تلاش بیشتر از فرصت‌هایی که در استان وجود دارد نهایت استفاده را ببریم تا لرستان در مسیر توسعه‌ی واقعی قرار گیرد.

اسفندیار کیانی اظهار داشت: در طول مدت‌زمانی که در خدمت همکاران بوده‌ایم تلاش کرده ایم توسعه‌ پروازها را در دستور کار قرار دهیم و ذهنیت‌های غلطی که در رابطه با بالا بودن ریسک پرواز در فرودگاه خرم‌آباد به واسطه‌ اتفاق تلخ سال‌های گذشته شکل گرفته بود را از بین ببریم.

وی به تجهیز فرودگاه خرم‌آباد به سامانه‌های مراقبتی روز دنیا اشاره کرد و افزود: از آنجا که در حال حاضر امکانات ناوبری مناسبی در فرودگاه خرم‌آباد وجود دارد، تلاش می‌کنیم علاوه بر افزایش پروازهای تهران تا دو پرواز در روز، پرواز به مشهد و نجف را هم تدارک ببینیم.

استقبال لرستانیها از پروازهای فرودگاه خرم آباد

کیانی از استقبال مناسب لرستانی‌ها از پروازهای فرودگاه خرم‌آباد هم تشکر کرد و گفت: آنچه دست ما را برای انجام برخی کارها باز کرد موضوع استقبال مردم بود که بعد از گران شدن بلیت هواپیما، در لرستان برعکس همه‌ نقاط کشور که با کاهش مسافر روبرو شدند، شاهد افزایش قابل‌توجه مسافر بودیم.

مدیر فرودگاه خرم‌آباد در مورد آمار جابجایی مسافر از فرودگاه خرم‌آباد هم گفت: تا پیش از آغاز به کار بنده، 18 هزار مسافر جابجا شده بود که در سال 90 این رقم به بالاتر از 32 هزار نفر افزایش یافت.

کیانی ادامه داد: در حال حاضر از ابتدای امسال تاکنون 29 هزار مسافر جابجا شده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به مدت‌زمانی که تا پایان سال فرصت باقی مانده، این آمار به 40 هزار نفر برسد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دیگر دوران شیوه‌های سنتی گردشگری به پایان رسیده و ما هم در لرستان با الگو قرار دادن مناطقی که در این مسیر به موفقیت‌هایی رسیده‌اند، از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم و اوضاع را تغییر دهیم.

تقدیر از همراهی رسانه ها در مسیر توسعه فرودگاه خرم آباد

وی با تأکید بر این‌که نباید منتظر باشیم گردشگران خودشان به سراغمان بیایند، افزود: ضروری است در همه‌جای ایران در ارتباط و تعامل پیوسته با دیگر کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باشیم.

مدیر فرودگاه خرم‌آباد تصریح کرد: در این راستا مجوز چند دفتر مسافرت هوایی دیگر در لرستان صادر شده تا این حوزه از حالت انحصاری خارج شود.

کیانی از همکاری و همراهی رسانه‌های استان هم تقدیر کرد و افزود: رسانه‌ها هم انصافاً با اطلاع‌رسانی مناسب به کمک‌مان آمدند که جا دارد از همه‌ی آن‌ها مراتب سپاس خودم را اعلام کنم.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات اسفندیار کیانی مدیر فرودگاه خرم‌آباد تقدیر به عمل آمد.