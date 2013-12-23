پیاده روی عزاداران حسینی در خرم آباد برگزار شد/ آوای "چمری" شهر را در سوگ نشاند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز اربعین حسینی پیاده روی عزاداران از مقابل بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان آغاز و تا محل حوزه علمیه کمالیه خرم آباد برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در حاشیه این پیاده روی به خبرنگار مهر گفت: برای نخستین بار طی سالجاری مراسم پیاده روی عزاداران حسینی با حضور آحاد مردم مرکز لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام سعید مهدوی امین عنوان کرد: در مراسم امروز همه اقشار مردم اعم از اصناف، بازاریان، هیئات مذهبی، مسئولان، ائمه جماعات مساجد و ... حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی به تاسی از پیاده روی عزاداران حسینی(ع) در مسیر حرکت به سمت حرم مطهر امام حسین(ع) برگزار شده است، عنوان کرد: در شهرستانهای مختلف استان نیز مراسم عزاداری روز اربعین برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان بیان داشت: این حرکت معنوی بزرگ با هدف تعظیم شعائر الهی و احیای بیشتر یکی از سنت‌های برجسته حسینی برگزار می‌شود تا کسانی که نمی‌توانند طی این روزها در کربلا باشند از این فیض معنوی بهره‌ مند شوند.

همچنین امروز همزمان با اربعین حسینی هیئات سینه زنی و زنجیر زنی در سطح شهر خرم آباد و دیگر شهرهای استان به عزاداری پرداختند.

بنابر این گزارش در جریان راهپیمایی عزاداران حسینی در روز اربعین مراسم سنتی "چمری" در خرم آباد نیز برگزار شد.

نوای موسیقی سوگ که در لرستان به موسیقی "چمر" موسوم است و آوای نوحه های لری و لکی در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان از گذشته های دور تاکنون در عزای حسینی هم نوا می شدند و قلب هر شنونده ای را به درد می آوردند.

در لرستان از سرنا و دهل برای عزاداری روز عاشورا استفاده می شود که امسال همزمان با روز اربعین حسینی نیز نوازندگان محلی آهنگی به نام "چمریونه" را نواختند که در واقع ملودی "مرگ" در لرستان محسوب می شود که در غم از دست رفتن عزیزان نواخته می شود.

"چمر"، "چمری" یا "چمریونه" موسیقی و آهنگ اندوه باری است که در سوگ و عزای افراد بزرگ در ریتمهای متفاوت و به وسیله "سرنا" و "دهل" نواخته می شود.