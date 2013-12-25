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۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۶

"آلن کوربیشلی" به کادر فنی فولام پیوست

"آلن کوربیشلی" به کادر فنی فولام پیوست

مربی پیشین تیم‌های فوتبال چارلتون و وستهام به کادر فنی تیم فولام پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن کوربیشلی" در سپتامبر 2008 و پس از رشد نارضایی هواداران وستهام از عملکرد این تیم، از سمت مربیگری تیم آپتون پارک استعفا کرد.

در مطلبی که روی سایت باشگاه فولام قرار گرفته، آمده است: با تجربه ارشمندی که این مربی از آن بهره می‌برد، آلن در کنار "رنه میولنستین"  در آغاز نیم فصل دوم در باشگاه کار خواهد کرد. وظیفه مهم وی این است که به ما کمک کند برای چهاردهمین فصل پیاپی در لیگ برتر فوتبال انگلستان باقی بمانیم.

در همین رابطه "کلینت دمپسی" هم با انتقالی قرضی به مدت دو ماه از "سیاتل ساندرز" به فولام بازخواهد گشت تا به این تیم در بازی‌های فشرده پیش رو کمک کند.

 

کد مطلب 2202000

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