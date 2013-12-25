هیئات مذهبی از فرآورده های خام دامی بهداشتی در تهیه نذورات استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اعلمی اظهارکرد: با توجه به نقشي كه سلامت فرآورده هاي خام دامي در تامين امنيت غذايي جامعه دارد و نيز نذورات گسترده خيرين و استقبال از فرآورده هاي دامي در تهيه نذورات ايام خاص، بويژه در ماه هاي محرم و صفر، دامپزشكي به عنوان متولي بهداشت و سلامت فرآورده هاي خام دامي، با حضور فعال در اين ايام، به منظور تامين بهداشت و سلامت عزاداران حسيني، با با موارد غيرمجاز كشتار دام در سطح معابر عمومي برخورد می کند.

وی با تاکید بر نظارت ویژه بر همه مراكز تولید، نگهداری، عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی نظير؛ آشپزخانه ها، رستوران ها، هتل ها، مراكز عرضه سطح شهر، سردخانه ها، ايستگاه هاي استقبال زائرين پياده، مساجد، تكايا، محل هاي استقرار هيئات مذهبي، موسسات خيريه، زائرسراهاو مامورسراها افزود: اكيپ هاي ثابت و سيار دامپزشكي در مشهد و ديگر شهرستان هاي استان در ايام تعطيل مذكور به حال آماده باش خواهند بود.

وی كشتار غيرمجاز دام، توليد و عرضه فرآورده هاي خام دامي غيربهداشتي و موارد مشابه را از جمله مصاديق تهديد عليه بهداشت عمومي خواند و در اين زمينه به ماده 688 قانون مجازات اسلامي نيز اشاره كرد و گفت: به موجب اين قانون، هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع است و براي مرتكبين آن از سوي مراجع قضايي مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

وي، فعال بودن كشتارگاه هاي دام استان در دهه آخر صفر و حضور فعال بازرسين بهداشتي در مراكز ياد شده براي نظارت بر بهداشت فرآورده هاي خام دامي، اطلاع رساني از طريق شوراي مركزي هيئات مذهبي به كليه هيئات براي خودداري از كشتار غيرمجاز دام، بويژه در معابر عمومي را از جمله ديگر مواردي دانست كه اين اداره كل پي گيري آن را همچنان بر عهده خواهد داشت.

وی از مسئولين هيئات مذهبي نيز خواست تا ضمن رعايت بهداشت در تهیه مواد غذایی، در نگهداري و بكارگيري انواع فرآورده های خام دامی بکاررفته در نذورات و پذیرای عزاداران هيئت ها دقت لازم را داشته باشند.

اعلمی ضمن تاكيد بر مخاطره آميز بودن كشتار دام در معابر و مساجد و تكايا از نظر بهداشتي، از خيرين و مسئولين هيئت‌هاي مذهبي نيز خواسته است تا گوشت مورد نياز خود را طی دهه آخر ماه صفر از كشتارگاه‌ها و مراكز مجاز تحت نظارت دامپزشكي تهيه کرده و جهت انجام كشتار نذري فقط به كشتارگاه‌ها مراجعه کنند.