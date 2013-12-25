اسرائیل جنگ و جنایت را در دستور کار خود قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را مسئول تجاوزات جدید به نوار غزه دانست. در این بیانیه آمده است: ما به شدت جنایت جنگی جدید اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی در نوارغزه را محکوم می کنیم.

در ادامه بیانیه گفته شده است: کابینه اسرائیل در حال حاضر به تمام جهان ثابت کرد که صلح را در دستور کار خود قرار نداده است بلکه جنگ و جنایات ضد بشری در دستور کار این رژِیم قرار دارد.

صائب عریقات در ادامه از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل متحد و کشورهای عربی خواست که هر چه سریعتر مانع جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در نوارغزه شوند.

خاطرنشان می شود جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته برخی مناطق نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن سه کودک فلسطینی شهید و یک نفر زخمی شد.