اعلام راهکار وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر وی چت/ قیمت اینترنت 20 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره فیلترشدن وی چت اظهار کرد: وی چت یک شبکه اجتماعی چینی است که در برابر شبکه های اجتماعی غربی قد علم کرده است. هم اکنون 400 میلیون عضو دارد که یک درصد آن هم در ایران هستند.

وی با بیان اینکه شبکه اجتماعی وی چت بخشی دارد که آن را با بقیه شبکه های اجتماعی متفاوت می کند، افزود: آنچه در کمیته تعیین مصادیق باعث شد وی چت فیلتر شود این است که بخشی از این شبکه اجتماعی باعث وارد شدن به حریم خصوصی دیگران می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این وزارتخانه وی چت را فیلتر نکرده بلکه به عنوان یکی از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق اعلام کرد که حتی حاضریم آن بخش که دلیل فیلترشدن است، نباشد چون اعتقاد داریم بسیاری از افراد جامعه استفاده صحیحی از این شبکه انجام می دهند و از نظر ما غیر از این بخش با دیگر شبکه های اجتماعی تفاوتی ندارد.

وی تاکید کرد: از نظر ما برخورد با این مسائل این چنین نباید باشد بلکه باید در کشور از لحاظ فرهنگی کار کنیم و از حیث فناوری نیز خود را تقویت کنیم.

واعظی درباره آخرین تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شب گذشته تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بحث فعلی ما ایجاد دولت الکترونیک، آموزش، سلامت و تجارت الکترونیک است که در کشورهای مختلف وجود دارد و زندگی را تسهیل می کند لذا وظیفه ما این است که شرایطی را فراهم بیاوریم که بتوانیم از طریق آن نیازمندیهای مردم را مرتفع کنیم.

واعظی با بیان اینکه اگر در خصوص ایجاد دولت الکترونیک و فضای مجازی ساماندهی لازم صورت نگیرد در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد، یادآور شد: شب گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی، رئیس جمهور و اعضای این شورا تصمیم گرفتند با اولویت بحث تشکیل شبکه ملی ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات دنبال شود لذا امیدواریم از اول سال آینده این کار را انجام داده و مقدمات آن را فراهم کنیم.

وی در خصوص دغدغه های برخی افراد جامعه که اعتقاد دارند با تشکیل شبکه ملی اطلاعات ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع خواهد شد، اضافه کرد: این موضوع بسیار مهمی است که متاسفانه بعضا در جامعه مطرح می شود. برای پاسخ به این سئوال باید بگویم ما در هیچ جای دنیا دو اینترنت نداریم، شما وقتی می خواهید در داخل ایران جستجو کنید باید با سرعت بالا این کار را انجام دهید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: ما در آینده پهنای باند داخلی مان را به 20 هزار و پهنای باند بین المللی مان را به 4 هزار خواهیم رساند که در این صورت با سرعت بیشتری می توان به جستجو پرداخت لذا به هیچ وجه این دغدغه که با تشکیل شبکه ملی اطلاعات ارتباط ما با دنیا قطع خواهد شد موضوعیت ندارد و جای نگرانی در این خصوص نیست.

وی با ابراز تاسف از اینکه اینترنت در ایران گران است، گفت: بنده از ابتدای مسئولیتم برای جلوگیری از افزایش هزینه های اینترنت و موبایل مقاومت بسیاری کرده ام. در آینده هم می خواهیم با همکاری هایی که انجام خواهد شد قیمت اینترنت را 20 درصد کاهش دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره مرورگرهای ایرانی و اینکه اعلام شده برخی از آنها کپی برداری است، گفت: دو پروژه در کشور وجود دارد که حدود دو سال است درباره آن کار می‌شود. تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات هر روز در حال دستیابی به موفقیت های جدیدی است و طبیعی است که محققین ما باید در طراحی های خود از آخرین دستاوردها در این زمینه استفاده کنند.

وی در ارتباط با نرم افزار مرورگری که از سوی وزارت ارتباطات در حال طراحی است، افزود: این نرم‌افزار «زمین» نام دارد که کارهای مقدماتی آن انجام شده و برای رفع مشکلات در یکی از دانشگاه ها در حال استفاده است. آنچه هم مربوط به بخش خصوصی است و با همکاری برخی از دانشگاه ها کارهای مربوط به آن انجام می شود در همین مرحله قرار دارد.

واعظی با بیان اینکه در کشور ما اقدامات خوبی درباره نرم افزارها انجام شده است، تصریح کرد: در بخش های مختلف علاقه مندی زیادی نشان داده می شود و این اقدامات مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم هستند. امیدواریم نرم افزارهایی را در آینده در داخل کشور تولید کنیم که از وابستگی به خارج کشور و مشکلاتی که در پی آن وجود دارد، رهایی یابیم و برای صادرات این نرم‌افزارها هم فکری بکنیم.

وی با انتقاد از برخی هجمه ها علیه دولت و موضوعات نادرستی که به دولت نسبت داده می شود، گفت: هدف دولت از روز اول خدمت رسانی به مردم بوده است و لذا سیاستش، سیاست تفاهم است و هیچگاه از درگیری قوا و درگیری این و آن که با توسل به آن مشکلات را بخواهد به گردن دیگران بیاندازد، استقبال نمی کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: نمی دانیم به رغم بکارگیری این سیاست درست و سیاست تفاهم از سوی دولت چرا برخی این هدف را دنبال می کنند که دولت را به حاشیه ببرند. فکر می کنم که برخی جریانات به دنبال این هستند که این دولت در خدمت به مردم و انجام کارهایش موفق نشود.

وی توفیق دولت در عرصه سیاست خارجی را بسیار بزرگ خواند و یادآور شد: به عنوان کسی که 25 سال در عرصه سیاست خارجی فعالیت داشته ام این موضوع را می گویم و آن را مربوط به دولت و وزارتخانه خاصی نمی دانم قطعا موفقیت دولت در عرصه سیاست خارجی با هدایت رهبر معظم انقلاب و حماسه ای که مردم آفریدند، حاصل شد.

واعظی با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است که نگذاریم دولت به حاشیه برود، گفت: در هشت سال گذشته از حاشیه هایی که ایجاد شد کشور خیلی ضرر کرد لذا نباید بگذاریم دولت به حاشیه برود. در این راه حتما رسانه ها بهترین قوایی هستند که می توانند به این موضوع بپردازند. بنده این موضوع را با عنوان یک درد مشترک عنوان کردم.

وی اضافه کرد: هر دولتی که روی کار می آید حداقل شش ماه تا یکسال ماه عسل دارد، ولی این دولت از روز اول با مشکلات زیادی مواجه شد.