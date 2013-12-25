سید حسن نصرالله حامی تشکیل کابینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، میشل سلیمان تاکید کرد: اظهارات سید حسن نصرالله درباره تشکیل دولت لبنان نه تنها تهدید نیست، بلکه تلاشی در راستای آسان کردن کار رئیس جمهور است.

رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد: تاریخ 25 مارس سال آینده، موعد نهایی برای انتخاب رئیس جمهوری خط قرمز محسوب می شود و ما باید دولت را تشکیل دهیم و اگر رای اعتماد نیاورد، باید به دنبال تشکیل دولت دیگری باشیم.

وی بیان کرد: فرایندهای مهمی که پیش روی ما قرار دارد، تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهوری است.هنگامی که دموکراسی چرخشی نباشد دموکراسی مفهومی ندارد.

سلیمان افزود: رئیس جمهوری اختیارات خود را از قانون اساسی می گیرد و نه از گروههای سیاسی.حوادث نشست ژنو2 به ما ربطی ندارد.