به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بوجارزاده گفت: به علت موج سرمای جدید، مصرف گاز شهری برای گرمایش منازل مسکونی افزایش بی سابقه ای داشته و روز گذشته به بیش از 482 میلیون مترمکعب رسیده است.



سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود: میانگین مصرف امروز گاز در بخش خانگی 470 میلیون مترمکعب است و هم اکنون به منظور پشتیبانی مصارف خانگی، گاز همه نیروگاهها، پالایشگاهها و کارخانه های صنعتی مانند فولاد و سیمان قطع است و حتی برخی از جایگاههای گاز که برای ارائه خدمات به فشار معینی نیاز دارد دچار قطعی شده است.



وی از مردم خواست صرفه جویی گاز را جدی بگیرند و هشدار دارد در صورت افزایش مصرف ، عده زیادی از مردم با مشکل کمبود گاز روبرو می شوند.

پیش از این، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود در صورتی که مصرف خانگی از مرز 450 میلیون متر مکعب بگذرد شبکه گاز، دچار افت خواهد شد و اولین مراکزی که دچار قطعی گاز می شود سرشاخه های فرعی گازرسانی مانند روستاها خواهد بود.