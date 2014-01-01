طرح مطالعات فندق در اردبیل به صورت ملي اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدايت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هم‌انديشي طرح ساماندهي تحقيقات فندق اردبیل گفت: براین اساس اين طرح بايد با همكاري نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان اجرايي رديف بودجه كشوري اخذ کند.

وی افزود: باید امکانی فراهم شود تا قبل از شروع طرح، مجريان بازديدي از طرح‌هاي موفق فندق در داخل و خارج از كشور داشته باشند و سپس با در نظر گرفتن تجربیات اقدام کنند.

رئيس اداره جنگلكاري منابع طبيعي استان تاکید کرد: در این زمینه منابع طبيعي و آبخيزداري استان آمادگي دارد تا ساختماني در محوطه جنگل فندقلو به همراه دو نفر نيروي انساني متخصص در زمينه تحقيقات فندق براي اجراي طرح اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه بحث تهديدات فندق بايد در اولويت قرار گيرد، تصريح كرد: كاشت و نگهداري فندق در جامعه كنوني فرهنگ سازي شود چون يكي از راه‌هاي حفظ ذخاير ژنتيكي، فرهنگ‌سازي حفاظت در كنار كاشت است.

هدایت مشاركت دادن كودكان در فرهنگ سازي كشت و نگهداري گياه فندق را لازم و ضروري دانست و یادآور شد: بايد در جامعه مديريت استفاده از گياهان پياده شود.

مسئول ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل نیز در این جلسه از آمادگي این نهاد براي همكاري در اجراي طرح مطالعات فندق خبر داد و ادامه داد: براي نتيجه گيري بهتر در اجراي اين طرح بايد دستگاه ها و نهادهاي فعال در بخش فندق همكاري کنند.

داود حسن‌پناه همکاری بخش خصوصي را برای موفقیت و رسیدن به نتایج مهم در این طرح مهم ارزیابی کرد و متذکر شد: ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل مي‌تواند در قالب طرح‌هاي مشترك با موضوع فندق، زمين زراعي، امكانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي و نيروي انساني مجرب براي اجراي طرح اختصاص دهد.

بودجه ملي ثابت براي طرح تحقيقات فندق اردبیل مصوب شود

محرم عدلي مدير امور باغباني سازمان جهادكشاورزي استان اردبیل نیز در اين جلسه با بیان اینکه توسعه و احياي جنگل فندقلو و ترويج كشت گياه فندق بايد بر اساس نهال سازگار انجام گيرد تحقق این موضوع می تواند نتايج پيش‌بيني در طرح را محقق سازد.

معاون پژوهشي دفتر آموزش و پژوهش استانداري اردبيل نيز در اين جلسه گفت: با توجه به مساحت جنگل فندق لو، اين جنگل مي‌تواند در قالب يك پارك ملي در كشور مطرح و در قالب آن بودجه دريافت کند.

سليم قاسمي با تاکید براینکه بهتر است بودجه ملي ثابتي براي طرح تحقيقات فندق در مجلس مصوب شود، عنوان کرد: باید جهت شروع اجراي طرح، ايستگاه يا سايت تحقيقاتي فندق ايجاد و تيم تحقيقاتي در آنجا فعاليت‌هاي خود را انجام دهند و مراحل طرح، زمان‌بندي و نقشه راه تهيه و در اختيار مسئولين امر قرار گيرد.

وی بر ضرورت حفظ محدوده جنگل فندقلو و ايجاد بانك ژن فندق‌هاي بومي استان و مديريت پسماند در جنگل فندق‌لو تاكيد كرد.