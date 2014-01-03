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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

محسن یوسفی:

شرایط ملوان در آینده بهتر می‌شود/ هنوز کار داریم

شرایط ملوان در آینده بهتر می‌شود/ هنوز کار داریم

اصفهان – خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: مطمئن هستم که شرایط ملوان در روزهای آینده بهتر از قبل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی عصر امروز بعد از تساوی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: به هر حال هر مسابقه شرایط خاصی دارد و این بازی نیز آنگونه بود و ذوب‌آهن در این بازی خوب بازی کرد و ما باهوش بازی کردیم.

وی با اشاره به نتایج هفته‌های اخیر تیم ملوان افزود: چند هفته‌ای است که کار سختی داشتیم و مقابل استقلال و پرسپولیس بازی کردیم و آنها تیم‌های خوبی هستند و ما باید مقابل آنها باهوش‌تر بازی می‌کردیم.

بازیکن تیم ملوان با بیان اینکه تیم ما موقعیت‌های خود را از دست می‌دهد، تصریح کرد: حیف شد که نتوانستم از موقعیت‌های خود استفاده کنم و تلاش می‌کنم که در بازی‌های آینده این اتفاق رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که روزهای بهتری در انتظار تیم ما بوده و اگرچه هنوز مد نظر کادر فنی نشده‌ایم اما شرایط تیم ما امیدوار کننده است و در هفته‌های آینده بهتر می‌شویم.

کد مطلب 2206930

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