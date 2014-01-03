به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی عصر امروز بعد از تساوی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: به هر حال هر مسابقه شرایط خاصی دارد و این بازی نیز آنگونه بود و ذوب‌آهن در این بازی خوب بازی کرد و ما باهوش بازی کردیم.

وی با اشاره به نتایج هفته‌های اخیر تیم ملوان افزود: چند هفته‌ای است که کار سختی داشتیم و مقابل استقلال و پرسپولیس بازی کردیم و آنها تیم‌های خوبی هستند و ما باید مقابل آنها باهوش‌تر بازی می‌کردیم.

بازیکن تیم ملوان با بیان اینکه تیم ما موقعیت‌های خود را از دست می‌دهد، تصریح کرد: حیف شد که نتوانستم از موقعیت‌های خود استفاده کنم و تلاش می‌کنم که در بازی‌های آینده این اتفاق رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که روزهای بهتری در انتظار تیم ما بوده و اگرچه هنوز مد نظر کادر فنی نشده‌ایم اما شرایط تیم ما امیدوار کننده است و در هفته‌های آینده بهتر می‌شویم.