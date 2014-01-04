وجود 375 موقوفه در بشرویه/ 70 درصد نیات واقفین در راستای عزاداری و اطعام عزادارن

حجت الاسلام دادخدا خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تهذیب نفس انسان‌ها، گرفتن روحیه دنیاطلبی، دوری از مال پرستی، فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از جمله آثار و برکات وقف بیان کرد.

وی افزود: وقف عملي است ماندگار، باقيات الصالحات وخيرات و صدقه جاویدان،موثرومفيد است که توسط بندگان صالح انجام می شود و پس از مرگ آنها نیز ادامه دارد.

375 فقره موقوفه و 1200 رقبه در شهرستان بشرویه

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بشرویه اظهار داشت: در حوزه اوقافی شهرستان بشرویه بیش از 375 فقره موقوفه و 1200 رقبه وجود دارد.

وی ادامه داد: در این حوزه 122 باب مسجد و حدود 25 باب حسینیه ، هیئت و تکیه وجود دارد و تعداد بقاع متبرکه و امام زادگان آن نیز 7 بقعه متبرکه می باشد.

حجت الاسلام خدایی عنوان کرد :دو بقعه از این بقاع شاخص است به طوری که در تمام مناسبت های مذهبی و فرهنگی برنامه های محوری در این دو مکان برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بشرویه با بیان اینکه تعدادی از موقوفات در راستای عزاداری و اطعام عزاداران در ایام محرم الحرام و صفرالمظفر است بیان کرد: 70 درصد از نیات واقفین نیک اندیش این حوزه در خصوص عزاداری و اطعام عزاداران در ایام محرم و صفر است.

وی تاکید کرد: مردم بشرویه اعتقاد راسخی نسبت به برگزاری جلسات مذهبی و عزاداری خود به خصوص در موقوفه حسینیه حضرت رقیه(س) که توسط یک واقف و واقفه ای اتفاق افتاده است دارند.

حسینیه حاج علی اشرف دارای وقف نامه با رقبات متعدد

حجت الاسلام خدایی حسینیه حاج علی اشرف را یکی از حسینیه های مشهوردر سطح شهرستان بشرویه دانست و گفت: در این حسینیه در ایام 8،9،10 و 11 محرم برنامه های محوری و شاخص با حضور تمامی هیئات مذهبی شهرستان برگزار می شود و هیئات در آنجا به عزاداری امام حسین(ع) می پردازند.

وی اذعان داشت: شاخصه مهمی که در این حسینیه وجود دارد وقف نامه آن است که دارای رقبات متعددی می باشد و نیت واقف به این صورت است که در ایام هشتم، نهم و دهم محرم مردم و هیئات در آنجا به عزاداری بپردازند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بشرویه یکی از موقوفات شاخص و محوری حوزه اوقافی بشرویه را موقوفه امیرحسن خانی و عمادالملکی عنوان کرد و افزود: این دو موقوفه رقبات متعددی دارند.

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه حوزه کاری آن در شهرستان های بشرویه، طبس، فردوس و حتی گناباد، بیرجند و شهرستان سرایان می باشد، اظهار داشت: لذا ارزش ریالی آن بالا و بیش از 20 میلیارد تومان است.

وی نیات این دوموقوفه را متعدد ونزدیک به 54 نیت که بیشترین آن ها به اطعام و عزاداری مردم در ایام ماه مبارک رمضان و محرم الحرام با توجه به تعاریف در وقف نامه آن دانست.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بشرویه بیان کرد:موقوفه عمادالملکی هم که دارای تولیت است در عرض موقوفه امیرحسن خانی می باشد و حوزه استحفاظی و کاری آن در شهرستان های متعدد استان خراسان جنوبی می باشد.

115 موقوفه در ایام محرم الحرام و صفرالمظفر

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه در ایام محرم الحرام و صفرالمظفر بیش از 115 موقوفه در سطح شهرستان بشرویه با درآمدهای خوبی وجود دارد، گفت:باتوجه به اینکه تعداد این موقوفات در سطح روستاها بیشتر می باشد لذا توسط مستاجرین و متصدیان با هماهنگی قبلی اوقاف و با جهت دهی به موضوعات فرهنگی و مذهبی اجازه دارند و هزینه می کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه تعداد 115 فقره وقف مبین 70 درصد نیات موقوفات بشرویه را در راستای عزاداری و اطعام عزاداران اباعبدالله الحسین می رساند اظهار داشت:این موقوفات نشانه عرق مذهبی و تدین و اعتقادی است که مردم این خطه نسبت به ترویج فرهنگ عاشورا و خصوصا آموزه های دینی دارند.