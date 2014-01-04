به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم پس از انتخابش به عنوان رئیس جدید فدراسیون کشتی ضمن بیان مطلب فوق گفت: هیچ وقت فکرش را نمیکردم روزی رئیس فدراسیون کشتی شوم اما روزگار به شکلی چرخید که در این مسئولیت قرار گرفتم.
وی با تشکر از اعضای مجمع که تکلیف فدراسیون را مشخص کردند، ادامه داد: در این مدت روی حوزههای مختلف بحث کردیم که از جمله آنها نظام برنامهریزی جامع در کشتی است زیرا ورزش ایران صاحب سند برنامهریزی برای کشتی نیست.
رئیس جدید فدراسیون کشتی در ادامه خاظرنشان کرد: ما ظرفیتهای زیادی داشتیم که متاسفانه در این سالها اتفاقاتی رخ داد که بزرگان این رشته از صحنه دور بودند و ما بسیار علاقمندیم آنها دوباره به صحنههای مختلف کشتی باز گردند.
خادم اضافه کرد: این سند با چشم انداز المپیک 2024 تدوین شده که اجرای همین سند هم بحث بسیار مهمی است و نباید اجازه داد مانند سندهای دیگر بایگانی و آرشیو شود.
وی در این خصوص افزود: بحث دیگرمان در فدراسیون کشتی، نظام بودجه بندی است که باید تعریف شود، خوشبختانه پیش نویس و سرفصلهای آن تهیه شده است که با کمک دوستان آن را اجرایی خواهیم کرد.
رئیس جدید فدراسیون کشتی در مورد اقداماتش در بحث بینالملل فدراسیون کشتی هم گفت: در این خصوص بحث باید از قالیچه و پسته خارج شده و ما کاری جامعتر و بهتر را انجام دهیم.
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