توقف پروژهای آبرسانی روستایی مازندران/ آبرسانی به 68 درصد روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران پیش از ظهر شنبه در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های مدیر عامل و مجموعه کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اظهار داشت:شما در خط مقدم جبهه اقتصادی کار می کنید و در شرایط نامساعد اقتصادی موجود مردم از شما توقعات و انتظاراتی دارند که شما تا کنون با درایت و تدبیر آن را حل کردید و باید این رویه را ادامه داد تا آسیب پذیری به حداقل برسد.

علیرضا یونسی با اشاره به پروژه های نیمه کاره دولت قبل گفت: اجرای پروژه هایی که در دولت قبل گلنگش خورده بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد و این در حالیست که کل اعتبار مصوب ما 313 میلیارد تومان است و تاکنون فقط 25 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه اکنون دوره گذر را سپری می کنیم ،ادامه داد: حل مشکلات فقط از عهده مدیران توانا و مخلص با درایت،برنامه ریزی،دوراندیشی و هم پوشانی برمی آید ، در شرایط سخت کار کردن که شما در حال انجام آن هستید ، شاهکار است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: 230 پروژه آبرسانی روستایی در مازندران شامل 140 پروژه مجتمعی و 90 پروژه تک روستایی به دلیل ضعف اعتباری نیمه کاره است.

محمد حسین برزگر ضمن آرزوی توفیق برای دولت تدبیر و امید به ارائه گزارشی از وضعیت موجود آبرسانی روستایی پرداخت و گفت: سه هزار روستا در مازندران داریم که از این تعداد 500 روستا زیر 20 خانوار جمعیت دارند و در حال حاضر به 68 درصد جمعیت روستاهای مازندران آبرسانی شده و تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران قرار دارند.

وی اظهار داشت: بقیه که البته بیشتر در غرب مازندران هستند به دلیل در آمدزا بودن به صورت هیات امنایی اداره می شوند اما هنگامی که تاسیسات آبرسانی آنها دچار مشکل شد از آب و فاضلاب روستایی انتظار کمک دارند لیکن گرچه ما حافظ منافع دولت و بیت المال هستیم با این حال در برخی از موارد از کمک و حل مشکلاتشان دریغ نکردیم.

وی افزود: 16 هزار و 500 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب در روستاهای مازندران وجود دارد که پنج هزار کیلومتر از این شبکه ها فرسوده است و 35 الی 40 درصد از

آب شرب که هر متر مکعب آن بیش از 500 تومان هزینه دارد ،هدر می رود.

برزگر با اشاره به مصوبه نگهداری و مرمت شبکه های فرسوده در جریان سفرهای استانی دولت قبل اظهار داشت:با تلاش شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران این مصوبه کشوری شد تا از اعتبارات ملی استفاده کند و اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان هم در نظر گرفته شد و حتی تا کمیسیون تلفیق هم به بحث گذاشته اما متاسفانه حذف شد.

وی در خصوص 230 پروژه آبرسانی نیمه کاره گفت:این پروژه ها به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شده اما با تلاش فراوان پیشرفت این پروژه ها را در برخی از موارد حتی به 80 درصد رساندیم که در این ارتباط 17 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران بوده و توانستیم برای اولین بار در کشور با رایزنی ها و پیگیرهای مستمر 12 میلیارد تومان از این مطالبات را پرداخت کنیم اما تلاش ما برای ادامه روند اجرایی پروژه های نیمه کاره همچنان استمرار دارد و در حال حاضر پیمانکاران 17 میلیارد تومان دیگر طلب دارند.

مدیر عامل آبفار مازندران با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهار داشت:در اولین سال اجرای این برنامه بسیار خوب عمل کردیم و 90 درصد بر اساس برنامه پیش رفتیم اما در سال دوم و سوم به دلیل مشکلات اعتباری نتوانستیم بر اساس برنامه کار کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که هیچ گاه مسائل آب را وارد سیاست نکردیم،تصریح کرد: کار ما با سخنرانی و وعده و وعید نیست، ما فنی و اهل کاریم، لذا اگر اعتبار باشد پروژه ها را ظرف مدت زمان کوتاهی تحویل می دهیم.

برزگر در پایان سخنانش ضمن ابراز امیدواری در برون رفت از تنگناهای اعتباری موجود از معاون سیاسی امنیتی و دیگر مسوولان خواست توجه بیشتری به مشکلات آبرسانی روستاییان کنند تا از این محرومیت نجات یابند.