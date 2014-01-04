مسعود ده نمکی کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که یک نسخه از فیلم سینمایی "معراجی ها" به دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ارائه شده است، گفت: فیلمبرداری نسخه سینمایی پروژه "معراجی ها" تا 10 روز آینده به اتمام می رسد.

وی توضیح داد: مدتی پیش، نسخه ای از فیلم سینمایی "معراجی ها" برای دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ارائه شده است، اما نمی دانم هیئت انتخاب این فیلم را پذیرفته اند یا خیر.

ده نمکی بیان کرد: نسخه ارائه شده از این فیلم سینمایی، همانند نسخه دیگر فیلم هایی که به جشنواره ارائه شده کامل نبوده و تنها برای انتخاب در جشنواره ارائه شده است.

در حال حاضر فیلمبرداری پروژه "معراجی ها" در شهرک دفاع مقدس رو به پایان است. بازی محمد رضا شریفی نیا، پوراندخت مهیمن و گروه دانشجویان "معراجی ها" علی صادقی، نیما شاهرخ شاهی، امیرنوری، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، حدیثه تهرانی و حسین مهری نیز به تازگی تمام شده است.

اکبر عبدی با گریمی متفاوت درنقش عیسی همراه با سید جوادهاشمی، مهران رجبی، پندار اکبری و ماشاالله شاهمرادی زاده طی هفته گذشته مقابل دوربین ده نمکی رفته اند. موسیقی فیلم نیز توسط امیر توسلی ساخته شده و صداگذاری آن را محمود موسوی نژاد انجام می دهد.

پروژه "معراجی ها " به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی: سید محمود رضوی که پیش از 40 بازیگر دارد قرار است در فرمت یک فیلم سینمایی اکران و پس از آن در قالب یک مجموعه تلویزیونی پخش شود.

در خلاصه داستان "معراجی ها" آمده است: قراراست تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند. اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که آغاز قصه ای می شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند...