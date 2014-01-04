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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

پایان فیلمبرداری نسخه سینمایی "معراجی‌ها" تا 10 روز دیگر

پایان فیلمبرداری نسخه سینمایی "معراجی‌ها" تا 10 روز دیگر

مسعود ده نمکی از پایان فیلمبرداری نسخه سینمایی "معراجی ها" تا 10 روز آینده خبر داد.

مسعود ده نمکی کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که یک نسخه از فیلم سینمایی "معراجی ها" به دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ارائه شده است، گفت: فیلمبرداری نسخه سینمایی پروژه "معراجی ها" تا 10 روز آینده به اتمام می رسد.

وی توضیح داد: مدتی پیش، نسخه ای از فیلم سینمایی "معراجی ها" برای دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ارائه شده است، اما نمی دانم هیئت انتخاب این فیلم را پذیرفته اند یا خیر.

ده نمکی بیان کرد: نسخه ارائه شده از این فیلم سینمایی، همانند نسخه دیگر فیلم هایی که به جشنواره ارائه شده کامل نبوده و تنها برای انتخاب در جشنواره ارائه شده است.

در حال حاضر فیلمبرداری پروژه "معراجی ها" در شهرک دفاع مقدس رو به پایان است. بازی  محمد رضا شریفی نیا، پوراندخت مهیمن و گروه دانشجویان "معراجی ها" علی صادقی، نیما شاهرخ شاهی، امیرنوری، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، حدیثه تهرانی و حسین مهری نیز به تازگی تمام شده است.

اکبر عبدی با گریمی متفاوت درنقش عیسی همراه با سید جوادهاشمی، مهران رجبی، پندار اکبری و ماشاالله شاهمرادی زاده طی هفته گذشته مقابل دوربین ده نمکی رفته اند. موسیقی فیلم نیز توسط امیر توسلی ساخته شده و صداگذاری آن را محمود موسوی نژاد انجام می دهد.

پروژه "معراجی ها " به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی: سید محمود رضوی که پیش از 40 بازیگر دارد قرار است در فرمت یک فیلم سینمایی اکران و پس از آن در قالب یک مجموعه تلویزیونی پخش شود.

در خلاصه داستان "معراجی ها" آمده است: قراراست تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند. اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که آغاز قصه ای می شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند...

کد مطلب 2207505

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