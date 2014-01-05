به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، حجت‌الله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال درباره تولید این انیمیشن گفت: با توجه به رضایت تماشاگرانی که بلیت الکترونیکی را خریداری و در بازی‌های مختلف از آن استفاده کرده بودند و سئوالات و ابهامات متعدد تماشاگرانی که از این بلیت‌ها استفاده نمی‌کردند، در صدد برآمدیم تا اقدامات مختلفی را در جهت فرهنگ‌سازی و آشنایی با مزیت‌های بلیت الکترونیکی انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این مرحله و با توجه به نزدیک بودن دربی برگشت پایتخت و همچنین استقبال خوب تماشاگران از پیش خرید بلیت الکترونیکی که از دو هفته گذشته آغاز شده است، سه قسمت انیمیشن با موضوعات مرتبط با این دربی تولید شده است که تماشای آن برای هوادارن و تماشاگران فوتبال حاوی نکات قابل توجهی بوده و خالی از لطف نخواهد بود.

بهمنی افزود: با توجه به دستورالعمل های کنفدراسیون فوتبال آسیا و امتیازات در نظر گرفته شده برای فروش الکترونیکی بلیت مسابقات در جهت کسب سهمیه برای تیم‌های برتر لیگ در رقابت‌های قهرمانی آسیا، به تدریج کلیه ورزشگاه‌های کشور باید مجهز به تجهیزات فروش الکترونیکی بلیت مسابقات فوتبال شوند و این مهم بدون فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مناسب به مهم‌ترین قشر حاضر در فوتبال یعنی تماشاگران میسر نخواهد بود.

وی همچنین گفت: از جمله مزیت‌های بی‌شمار بلیت های الکترونیکی، تخفیف‌های اعمال شده بر روی بلیت مسابقات، جلوگیری از بازار سیاه و محفوظ بودن صندلی افراد است.

