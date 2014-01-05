دهها کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر/انفجار بمب در شمال بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع وابسته به پلیس در استان صلاح الدین اعلام کردند: نیروهای امنیتی با یورش به مناطق مختلف شمال و شرق تکریت شش مظنون تروریستی را بازداشت کردند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی از حمله افراد مسلح به یک مرکزپلیس و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک فرد دیگر در این حمله خبر دادند.

در جنوب موصل افراد مسلح با حمله یک مرکز پلیس یک نفر را کشتند و یک نفر دیگر را زخمی کردند.

در اثر انفجار بمبی که در نزدیکی رستورانی در منطقه الباب الشرقی در بغداد کار گذاشته شده بود یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع عراقی از کشته شدن یک نظامی این کشور در حمله افراد مسلح در جنوب تکریت در استان صلاح الدین خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی اعلام کرد: انفجار بمب کار گذاشته شده در نزدیکی منزل یک پلیس سبب زخمی شدن این نظامی شد.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق بیان کردند: انفجار یک بمب در خیابان الجمهوری در بغداد دو کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

این منابع اعلام کردند: در اثر انفجار بمب در منطقه الشورجه در بغداد چهار نفر زخمی شدند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق بیان کرد: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه جمیله در شهرک صدر در شرق بغداد چهار نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

در اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در منطقه الشعب در شمال شرق بغداد ده نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات نینوی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اخباری که برخی رسانه ها درباره برقراری مقررات منع آمد و شد منعکس کرده اند بی اساس است.

شاکر جودت رئیس پلیس استان واسط گفت: نیروهای امنیتی در این استان طی عملیاتی در منطقه الصویره چهار عضو القاعده را بازداشت کردند.

این در حالی است که عبدالرحمن الزوبعی رئیس شورای عشایر فلوجه گفت: اوضاع امنیتی در فلوجه و دیگر شهرهای الانبار به سوی عادی شدن پیش می رود و دوایر دولتی به خدمات رسانی به مردم مشغول هستند.

وی افزود: شهر فلوجه از گروه های مسلح خالی شده است.

از سوی دیگر ثامر ذیبان رئیس کمیته امنیتی شمال بابل اعلام کرد: انفجار بمب کنار جاده ای در منطقه الفارسیه در جرف الصخر در شمال بابل سبب کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.