50 فیلم چهارمین جشنواره عمار در کاشمر به نمایش گذاشته می شود

جواد روشندل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره فیلم عمار سه سال است که همزمان با سراسر کشور در مکان های عمومی از جمله مساجد و پایگاه های بسیج و اماکن فرهنگی و مدارس با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود اظهار کرد: این جشنواره مردمی بوده و گفتمان انقلاب اسلامی که دغدغه اصلی مردم میباشد بسیار مورد استقبال اقشار مختلف و بخصوص جوانان و نوجوانان قرار گرفته است .
وی افزود: هدف جشنواره عمار تغيير نگرش فيلمسازي است تا نگرشها در خدمت انقلاب باشد و در واقع هنري مورد پسند قرار ميگيرد که در خدمت انقلاب و دين باشد.
روشندل بیان کرد: فيلمهاي جشنواره براي گروههاي سني مختلف وجود دارد که افراد براساس سن خود می توانند از این فیلم ها استفاده کنند.
نظر شما