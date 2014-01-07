محمد هوشمند تهیهکننده برنامه تلویزیونی "سینمای مردمی" درباره تلاش این برنامه برای پوشش جشنواره فیلم عمار به خبرنگار مهر گفت: عنوان برنامه ما برگرفته از شعار جشنواره عمار است و در آن در قالب گزارش مستند اتفاقات روزانه جشنواره را پوشش میدهیم. "سینمای مردمی" از شنبه 14 دی ماه آغاز شده و تا اختتامیه جشنواره ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برنامه ما هر شب ساعت 23 در مدت زمان 30 دقیقه با اجرای شهروز ابراهیمی از شبکه مستند روی آنتن میرود. گفتگو با کارگردانها، مسئولان جشنواره و داورها از قسمتهای مختلف برنامه است و هر بار بخشهایی از فیلمها را نیز نمایش میدهیم. به عنوان نهمین برنامه نیز اختتامیه چهارمین دوره از جشنواره مردمی عمار را پوشش خواهیم داد.
این تهیهکننده یادآور شد: از آنجایی که جشنواره عمار مردمی است ما در برنامه در این خصوص صحبت کرده و اکرانهای مردمی در مساجد، پایگاههای بسیج و مدارس در شهرهای مختلف را معرفی میکنیم. در واقع سینما فلسطین تنها ویترین جشنواره عمار است و اکرانهای اصلی برای مردم در مکانهای دیگری است.
هوشمند در پاسخ به اینکه آیا صرفا رویکرد "سینمای مردمی" معرفی جشنواره است؟ تصریح کرد: خیر ما به انتقاد هم میپردازیم. مثلا با یکی دو نفر مصاحبه کردیم که در جشنواره سینما حقیقت هم حاضر بودند و اکنون به بی برنامگی جشنواره عمار انتقاد میکردند. برخی از مردم به کیفیت فیلمهای جشنواره نیز انتقاد میکنند.
وی تأکید کرد: البته به نظر من کیفیت فیلمهای این جشنواره که چهارمین دوره را پشت سر میگذارد، نسبت به قبل بهتر شده است، به ویژه که ما دومین دورهای است که این برنامه را میسازیم و میتوانیم مقایسه درستی داشته باشیم.
این تهیهکننده که برنامه "فانوس" را نیز هر شب ساعت 23 در شبکه مستند دارد، از قطع پخش آن به خاطر "سینمای مردمی" خبر داد و اعلام کرد با پایان جشنواره عمار نیز همچنان برنامه به مدت یک ماه پخش نخواهد شد تا عوامل با بررسی فیلمهای در نوبت پخش، به غربالگری آنها بپردازند.
نظر شما